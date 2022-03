Agarrón en Alianza Verde por supuestos ofrecimientos de contratos a cambio de votos

El concejal de Bogotá Diego Cancino, elegido por el partido Alianza Verde , aseguró que algunos candidatos de la colectividad estarían moviendo votos con a punta de prácticas clientelistas. Según el cabildante, se estarían ofreciendo contratos con el sector público sí se apoyan determinadas candidaturas.

"No hemos hecho afirmaciones, lo que yo he hecho afirmaciones radicales sobre Liliana Rodríguez, candidata a la Cámara por Cundinamarca. Obigan a la gente a que voten por ellas, pongan post, usen publicdad y organicen reuniones a cambio del contrato. Yo te contrato y tú favoreces a esta candidata. Están las grabaciones", sostuvo el cabildante.

De acuerdo con Cancino en la misma conducta incurrirían Catherine Juvinao y Andrea Padila. "Nunca había visto en todas las denuncias que he hecho que la gente tuviera tanto miedo. La gente no habla porque tiene miedo, porque la papita está en juego", complementó.

"Los cuestionamientos que nos hacen de manera específica son cosas que debemos mejorar. Primero, por la candidata Juviano hay casos de maltrato laboral. Han renunciado tres Community Managers. maltrato laboral y amenazas. Ella ya me amenazó por WhatsApp me dijo 'te va a ir muy mal", aseguró Cancino.

Catherine Juvinao asegura que los concejales que hacen las denuncias difaman y solo los guía el afán electoral.

“Estos dos concejales están en campaña y tienen candidato al Congreso. Ellos mismos en sus entrevistas dicen que no tienen nada y que hasta ahora están buscando pruebas. A mí me van a salir canas esperando a que me digan las pruebas”, declaró la candidata.

“Esto no tiene sentido. En mi campaña he perdido líderes en territorios y localidades, porque no permito que me abran la conversación obre buscarle puestos a nadie”, añadió Juvinao.