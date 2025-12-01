Encuesta Invamer: ¿Colombia en un futuro puede estar en la misma situación en que está Venezuela?

Los resultados de la más reciente encuesta de Invamer de noviembre de 2025, realizada para Blu Radio y Noticias Caracol, arrojan una considerable preocupación entre la población colombiana respecto al rumbo económico y social del país. A la frase: "Colombia en un futuro puede estar en la misma situación en la que está Venezuela en este momento" así respondieron los colombianos.

De acuerdo con los datos, el 51,7% de los encuestados manifestó estar en desacuerdo con esta afirmación, lo que indica que, si bien una parte significativa no ve un paralelismo directo o inminente con la crisis venezolana, una considerable porción del país, el 45,0%, sí expresó estar de acuerdo con el temor de una posible "Venezualización" del país. Este balance de opiniones subraya la polarización y la ansiedad existente en el debate público nacional sobre la estabilidad económica y democrática.

Desaprobación a estrategias antinarcóticos y diplomáticas

El estudio también consultó la opinión de los ciudadanos sobre dos temas sensibles en la agenda política y de seguridad: el combate al narcotráfico y la política exterior del presidente Gustavo Petro.

En cuanto a la estrategia para combatir el narcotráfico, específicamente sobre la frase: "Con la estrategia de Estados Unidos de bombardear lanchas en aguas internacionales como mecanismo para combatir el narcotráfico", el 58,3% de los colombianos encuestados se mostró en desacuerdo. Solo el 36,2% expresó estar de acuerdo con la posible implementación de una medida de seguridad de esta naturaleza. El amplio rechazo a una medida tan drástica puede interpretarse como una postura que prioriza soluciones menos bélicas o un escepticismo sobre la efectividad de tales acciones en aguas internacionales.



Por otra parte, la gestión de las relaciones bilaterales con el régimen venezolano de Nicolás Maduro por parte del gobierno del presidente Petro también fue objeto de un fuerte escrutinio. La frase: "Con el manejo que el gobierno del presidente Gustavo Petro le ha dado a las relaciones con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela" obtuvo una contundente desaprobación. El 75,4% de los encuestados manifestó estar en desacuerdo con la manera en que se ha gestionado este tema, mientras que solo el 17,7% expresó estar de acuerdo. Este dato sugiere un amplio descontento con el enfoque diplomático adoptado, el cual ha estado marcado por la normalización de las relaciones tras años de tensión y ruptura.



Cuestionamiento al manejo de gabinete y viajes presidenciales

Otros puntos de coyuntura evaluados reflejan una crítica ciudadana hacia la estabilidad del gabinete y la actividad internacional del jefe de Estado.

El cambio permanente de ministros, que ya suma más de 60 durante los más de 3 años de gobierno de Gustavo Petro, es una situación que genera una percepción negativa generalizada. Al consultarse sobre la frase: "Con el cambio permanente de ministros, que ya suma más de 60 durante los más de 3 años del gobierno de Gustavo Petro", el 68,8% de los encuestados se declaró en desacuerdo, frente a un escaso 24,6% que manifestó estar de acuerdo. Esta cifra resalta una preocupación por la inestabilidad en las carteras ministeriales y la falta de continuidad en las políticas públicas.

Similarmente, la frase sobre los viajes al exterior del presidente, aunque no entra en detalles sobre su costo o frecuencia, indica una recepción crítica. El 58,6% está en desacuerdo con los "viajes del presidente Gustavo Petro al exterior", contra un 34,6% que está de acuerdo.

Finalmente, una de las mayores desaprobaciones se concentra en el episodio en el que supuestamente el presidente habría salido a una calle de Nueva York a pedir a soldados estadounidenses que desobedecieran a su presidente Donald Trump. La afirmación: "Con que el presidente Gustavo Petro haya salido a una calle de Nueva York a pedir a soldados estadounidenses que desobedezcan a su presidente Donald Trump" obtuvo un 78,4% de desacuerdo, la cifra más alta de todo el sondeo, y solo un 15,4% de acuerdo.

El sondeo de Invamer se realizó con una base de 3.800 encuestas y presenta un margen de error del 1,81%; proporciona una fotografía robusta y actualizada del sentir de los colombianos sobre los temas que marcan la agenda política nacional e internacional en noviembre de 2025.