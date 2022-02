ExFarc volverán cuatro años más al Congreso apostándole a la implementación de los acuerdos de paz

El Partido Comunes, al igual que las demás colectividades, por estos días adelanta su campaña electoral de cara a las elecciones del próximo 13 de marzo, pese a que tiene en el Senado y la Cámara de Representantes cinco curules fijas, producto de los acuerdos de paz.

Desde el mes de diciembre se tomó la determinación por parte del Partido Comunes que su cabeza de lista será el actual senador Carlos Antonio Lozada, por su reconocimiento mediático y su trabajo al interior del Senado y Congreso.

Las propuestas de varios de los congresistas del acuerdo de paz tienen que ver con la implementación del mismo y solucionar parte de los problemas que plantearon desde el Comité Nacional del Paro.

“Los invitamos a votar el próximo 13 de marzo por las listas del Partido Comunes. Somos el partido que surgió del acuerdo de paz. Proponemos una renta básica que beneficie a 11 millones de familias, 33 millones de colombianos y una reforma política que acabe con la corrupción como la compra de votos y la financiación privadas de las campañas. También estamos proponiendo que se cumpla el compromiso del Estado de entregarles 3 millones de hectáreas a los campesinos que no tienen tierra y titular 7 millones que tienen tierras y no títulos, porque con eso garantizaría que no vamos a sufrir desabastecimiento alimentario como lo anunció las Naciones Unidas”, expresó el senador Carlos Antonio Lozada.

Las listas del Partido Comunes fueron, para esta oportunidad, garantizando la paridad de género, por lo que, después de Carlos Antonio Lozada, le siguen Sandra Ramírez, Pablo Catatumbo, Imelda Daza y Olmedo Ruiz, respectivamente.

El partido Comunes, en el ámbito legislativo, no ha podido destacarse con la aprobación de proyectos de ley, pero sí han podido hacer control político junto con la bancada de oposición tanto en comisiones como en plenarias del Congreso.