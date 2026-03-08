Juan Carlos Pinzón reacciona a su derrota en elecciones: "Ese ya no será mi camino"

Luego de conocerse la victoria de Paloma Valencia, del Centro Democrático, en la Gran Consulta por Colombia con más de 2 millones de votos, es decir, más del 40 % del toda de todas las consultas y uno de los primeros en reaccionar fue el exministro Juan Carlos Pinzón, quien la felicitó por este resultado.

"Se puede servir con dignidad, se puede servir con amor y con resultados, se pueden alcanzar grandes luchas. En lo electoral, yo mismo nunca terminaré de comprenderlo y pues yo digo que ese ya no será mi camino, nunca más en mi vida. Muchas gracias, a todos ustedes que me apoyaron mi cariño y mi gratitud", dijo Pinzón.

Al igual aseguró que irá a la sede de campaña de Paloma Valencia a expresarle sus felicitaciones y mostrarle apoyo en esa carrera por la Presidencia de la República del próximo 31 de mayo.

Juan Carlos Pinzón. Foto: Blu Radio

En total, Pinzón obtuvo más de 200.000 votos en la consulta, detrás de Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia, quienes puntearon la Gran Consulta por Colombia en estas elecciones del 8 de marzo.



A lo largo de su vida, Pinzón ha tenido importantes cargos políticos en el Gobierno nacional. Fue secretario privado del ministro de Hacienda entre 200 y 2002; luego estuvo un tiempo en el Citigruop y volvió a la vida pública en 2006 cuando ocupó el cargo de viceministro de Defensa para la Estrategia y la Planeación hasta 2009.

Los cargos más importante de Juan Carlos Pinzón en su vida política fue con el Gobierno de Juan Manuel Santos en sus dos periodos, primero como secretario general de la Presidencia de la República (2010-2011) y ministro de Defensa (2011-2015). Además, fue embajador de Colombia en Estados Unidos (2015-2017.

