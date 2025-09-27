Leyva denuncia a Petro ante justicia de EE. UU. por presunta conspiración y manipulación de pruebas

El excanciller Álvaro Leyva denunció formalmente ante la Fiscalía General de los Estados Unidos al presidente Gustavo Petro por su presunta participación en un entramado de delitos que, según destaca, fueron fabricados con base en grabaciones manipuladas.

En el documento radicado el 25 de septiembre de 2025 en Washington, Leyva señala que tanto Petro como terceros habrían orquestado un “entrampamiento” con la difusión de un audio alterado que lo vinculaba con supuestos planes de golpe de Estado en complicidad con el expresidente Donald Trump. “Se concluyó que el audio no es original ni se presenta íntegro. Fue editado caprichosamente para ser difundido con sentido totalmente acomodado”, afirma el excanciller, quien asegura contar con peritajes forenses bajo cadena de custodia.

La acusación adquiere relevancia en territorio estadounidense debido a que una de las mencionadas en el expediente es Dorotea Leyva, hermana del excanciller y ciudadana norteamericana. “El daño causado a mi hermana Dorotea Leyva, americana de nacimiento, residenciada en la ciudad de Nueva York, requiere de todos los alcances investigativos y sancionatorios que permitan la aplicación de normas americanas”, advierte Leyva.

El excanciller le solicita a la justicia de Estados Unidos aplicar figuras como conspiración para defraudar al Gobierno, declaraciones falsas, conspiración contra los derechos y complicidad. Además, recuerda que la Corte Suprema estadounidense ha establecido que periodistas también deben aportar información en investigaciones criminales.



El exministro desmintió, además, haber estado en Estados Unidos en las fechas que se le atribuyen contactos políticos, asegurando que su último viaje fue entre el 3 y el 11 de enero de 2025, y que no ha vuelto desde entonces. “Es absolutamente imposible mi presencia en el tiempo, modo y lugar indicado. No he regresado a Nueva York desde 2023”, enfatizó.

Leyva responsabiliza directamente a Petro de usar discursos públicos y filtraciones mediáticas para vincularlo falsamente en un complot. “La corrompida intención del presidente Gustavo Petro fue la de fabricar una conspiración para señalarme, involucrando además a congresistas estadounidenses y a mi propia familia”, se lee en el texto.

La denuncia ahora queda en manos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que deberá decidir si abre o no un proceso formal de investigación contra el mandatario colombiano.