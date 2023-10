“No lo conozco”: Horacio José Serpa niega apoyo de Hugo Aguilar

Horacio José Serpa es uno de los candidatos que disputará la Alcaldía de Bucaramanga en las elecciones de este 29 de octubre. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, habló de sus propuestas y, además, respondió a algunas polémicas en las que se ha visto involucrado, como el apoyo que, supuestamente, ha recibido de Hugo Aguilar, lo cual negó.

Según dijo, no conoce a Hugo Aguilar ni se lo ha encontrado. Esto, en respuesta a las versiones que surgieron, aproximadamente hace tres semanas, que indican que varios candidatos en Bucaramanga , incluyéndolo, fueron a la casa de Aguilar a pedir apoyos para las campañas.

“Yo nunca jamás he ido (a su casa) ni conozco a Hugo Aguilar Naranjo, nunca en mi vida me lo he encontrado. Me he encontrado con los hijos en los aeropuertos, me he encontrado con el exgobernador Richard Aguilar y Mauricio Aguilar en los aeropuertos, además compartí con Richard Aguilar en el Senado de la República, pero eso no es cierto”, recalcó.

Serpa también se refirió a la influencia de esos clanes políticos en la ciudad, algunos, nombrados en escándalos de corrupción, y en los apoyos a ciertos candidatos de cara a las elecciones regionales. De acuerdo con él, su campaña ha sido en las calles y por eso dice estar tranquilo.

Publicidad

“No tengo relación con ninguna de estas personas que han estado metidas en tantos problemas en la policía santandereana y nacional. Nunca jamás me voy a aliar con ellos. Tengo la conciencia tranquila, duermo tranquilo porque no he hecho pactos que después me puedan salir bastante costosos”, afirmó.

Sobre la situación en Bucaramanga, mencionó que, además de las varias estrategias que se deben implementar, la de “seguridad debe ser transversal” para “recuperar territorio”.

“La gente no está tranquila en la calle, hay mucho hurto a personas y día a día hay toda clase de eventos donde la ciudadanía es afectada”, puntualizó.

Publicidad

Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales: