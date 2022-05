Desmienten cadena de WhatsApp que aseguraba que Petro como senador no presentó proyectos sociales

“¿Saben ustedes cuantos proyectos de ley presentó durante sus 12 años como congresista… en favor de los pobres, la niñez, la salud, los trabajadores la educación, o del Medio ambiente? ¡Ninguno!”, asegura una pieza gráfica que circula en redes sociales con la imagen del candidato a la presidencia de Colombia Gustavo Petro. El contenido ha sido compartido más de 900 veces desde el 22 de abril de 2022, semanas antes de los comicios generales del 29 de mayo. Sin embargo, plataformas de seguimiento legislativo registran al menos 60 proyectos de ley en esas materias en los que Petro consta como autor o coautor durante sus periodos en la Cámara de Representantes y el Senado.

Publicaciones similares ya habían circulado en 2018 , año en el que Petro también participó como candidato presidencial, en unas elecciones que finalmente ganó el actual mandatario colombiano, Iván Duque.

Petro, candidato por la coalición Pacto Histórico, es actual senador y exalcalde de Bogotá (2012-2015) y uno de los ocho aspirantes a la presidencia en las elecciones generales del 29 de mayo. Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría simple de los votos (50% más uno), se disputará un balotaje el 19 de junio.

Contrario a lo que afirma la imagen viralizada, que asegura que Petro ha sido congresista durante 12 años, el aspirante a la presidencia se ha desempeñado como legislador durante 19 años, con periodos en la Cámara de Representantes y en el Senado: 1991-1994, 1998-2002, 2002-2006, 2006-2010 y 2018-2022.

Según datos entregados a la AFP por Congreso Visible , plataforma de seguimiento legislativo de la Universidad de Los Andes, en Bogotá, como legislador Petro formó parte de la Comisión Primera del Senado de julio de 2018 a julio de 2022. Este órgano trata temas correspondientes al “estatuto del servidor público y trabajador particular; régimen salarial y prestacional del servidor público; organizaciones sindicales”. De julio de 2006 a julio de 2010, el político integró la misma comisión.

Datos extraídos de la página web del Senado indican además que Petro integra actualmente tres comisiones legales ( 1 , 2 , 3 ), que son aquellas que tratan asuntos como derechos humanos y ética de los congresistas. Durante su paso por la Cámara de Representantes, en sus períodos 1998-2002 y 2002-2006, formó parte de la Comisión Tercera , que abarca asuntos vinculados al sistema impositivo, hacienda y regulación de la economía, entre otros.

Al menos 60 proyectos

Tampoco es cierto que como legislador Petro no haya presentado ninguna propuesta sobre temáticas sociales. Congreso Visible, por ejemplo, ha registrado 122 proyectos de ley de los cuales el congresista fue autor o coautor. De estos, por lo menos 60 entran en las categorías de pobreza, niñez, salud, derechos laborales, educación y medio ambiente, según un conteo realizado por AFP Factual.

Entre esos proyectos identificados por la plataforma, disponibles también en los sitios de la Cámara de Representantes y el Senado , se incluyen propuestas para reformas de desarrollo rural y campesino ( 1 , 2 ), atención a segmentos vulnerables de la población y erradicación de la pobreza ( 1 , 2 , 3 ), política pública enfocada en infancia , salud pública, prestadores de servicios y seguridad social ( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ).

También se incluyen propuestas en temáticas relacionadas a los derechos y relaciones laborales, regulación del trabajo y sindicalización ( 1 , 2 , 3 ), así como generación de empleo ( 1 , 2 , 3 ). Además, el congresista ha entregado planes de legislación en materia educativa ( 1 , 2 , 3 ) y en gestión medioambiental ( 1 , 2 , 3 , 4 ).

Sin embargo, Beatriz Gil, vocera de Congreso Visible, aclaró a la AFP que si bien Petro ha sido autor o coautor “de varios proyectos” en estas temáticas, “el presentar mil proyectos o un proyecto no es garantía de que es un congresista exitoso”.

“Si tú presentaste tres y sacaste tres como ley, eres un congresista exitoso. Pero si ingresaste mil y ninguno se convirtió, pues no sirve para nada”, comentó.

En ese sentido también se expresó Yann Bassett, profesor del Grupo de Estudios de la Democracia de la Universidad del Rosario, en Bogotá: “Mucha gente tiene la idea de que ser congresista es pasar proyectos de ley y no necesariamente. De hecho, algunos lo hacen mucho y no son buenos congresistas. Se dedican a presentar un montón de proyectos para agradar a un montón de sectores, pero después no les hacen seguimiento y se quedan ahí. Entonces, no son para nada productivos”.

El académico añadió que “hay que tener cuidado con los datos” al hablar de proyectos presentados en coautoría, pues “hay muchos congresistas que se ponen a firmar en el proyecto a último momento cuando lo presenta alguien de su bancada”. Aseguró que este parámetro, al momento de calificar la gestión de un congresista, “es muy aleatorio”.

Petro, más recordado por fiscalizar

Gil recalcó que se deben tomar en cuenta otros factores para evaluar la trayectoria de Gustavo Petro como congresista, más allá del número de proyectos de ley que presentó.

“Siempre ha formado parte de la minoría en el Congreso. Y a la minoría le cuesta siempre mucho trabajo sacar iniciativas propias. Normalmente se les mueren, porque no tienen suficiente apoyo. Entonces, ¿cuál es la estrategia de la oposición? Hacer control político. Y Petro es uno de los congresistas que mejores debates de control político ha protagonizado en el Congreso”, planteó.

Bassett concordó en que la trayectoria de Petro como congresista se ha destacado por actos de control político: “Gustavo Petro siempre ha sido uno de los líderes destacados de la oposición y, como tal, efectivamente no se destaca como legislador. No recuerdo un gran proyecto que se asocie a su nombre como tal. Pero Petro es recordado mucho más por los debates de control político que ha hecho, en el tiempo de la parapolítica en particular”.

AFP Factual ya ha verificado otros contenidos relacionados con los comicios de 2022 en Colombia.

