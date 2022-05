Falso: tuits de Luis Díaz sobre las elecciones en Colombia no son ciertos

Capturas de pantalla de seis presuntos tuits del futbolista Luis Díaz, según las cuales el deportista da varias opiniones y críticas sobre las elecciones presidenciales del 29 de mayo de 2022 en Colombia, han sido compartidas más de 700 veces en redes sociales desde el pasado 3 de mayo. Sin embargo, no hay registro de los mensajes en la cuenta oficial del deportista en Twitter y las publicaciones viralizadas surgen de un perfil apócrifo.

“Me voy a jugar la final de la Champions, pero a la vez estoy muy preocupado por el futuro de mi país. No sé mucho de política, pero no se puede caer en manos del populismo, no creo en soluciones mágicas”, se lee en uno de los supuestos tuits de Díaz compartido en Facebook.

Otra publicación atribuida al futbolista dice: “No soy economista, ni abogado, ni contador. Pero tengo sentido común y mucho que perder en Colombia si gana un modelo parecido al de Venezuela y Cuba”.

“James y Cuadrado me dejaron sin mundial. Petro me va a dejar sin país”, señala otro mensaje vinculado al deportista, en el que se hace referencia a otros dos futbolistas colombianos y al candidato presidencial que lidera la intención de voto en 2022, respectivamente.

Foto: AFP

Luis Fernando Díaz es jugador de la selección colombiana de fútbol y del Liverpool de Inglaterra, club que el 28 de mayo de 2022 disputará la final de la UEFA Champions League contra Real Madrid.

Los supuestos mensajes del deportista se difunden semanas antes de los comicios generales del 29 de mayo de 2022, en los que Colombia elegirá nuevo presidente. Si en esas votaciones ninguno de los candidatos consigue la mitad más uno de los votos, se realizará una segunda vuelta el 19 de junio.

Cuenta falsa

Las capturas de pantalla viralizadas muestran una fecha en común: 3 de mayo de 2022.

Una búsqueda de los tuits escritos por Díaz ese día en su cuenta oficial no condujo a ninguna de las publicaciones que se le atribuyen. Asimismo, una revisión de las respuestas a los tuits publicados por el deportista no arrojó evidencias de que hubiera eliminado alguna publicación de esa fecha.

Tras un rastreo de los tuits de Díaz en Archive y en Wayback Machine , plataformas que permiten consultar copias de entradas en sitios web y redes sociales incluso después de haber sido eliminadas, tampoco se encontraron coincidencias con los mensajes difundidos en redes sociales.

En otras de las capturas de pantalla viralizadas, además, puede verse que los tuits fueron publicados por la cuenta @LuisFDiaz_23, diferente al usuario oficial de Díaz en Twitter: @LuisFDiaz19 .

AFP Factual halló los textos difundidos en internet en esa cuenta apócrifa, que fue eliminada después que la AFP la archivara.

El perfil falso también presenta inconsistencias: lleva como nombre “Luis Díaz”, fue creado en noviembre de 2018 y publicó 49 tuits antes de dejar de estar disponible. El usuario de la verdadera cuenta del futbolista, en cambio, es “Luis Fernando Díaz”, se creó en marzo de 2019, ha publicado 111 tuits hasta el momento de la publicación de este artículo y fue verificado por Twitter.

Perfil de Twitter de Luis Díaz Foto: AFP

De hecho, en la descripción del perfil falso se lee en griego “παρωδία ψευδής”, que se traduce como “parodia falsa”.

AFP Factual no halló declaraciones de Luis Díaz sobre las elecciones en redes sociales.

La AFP ya ha verificado otras publicaciones relacionadas con los comicios generales de 2022 en Colombia.

