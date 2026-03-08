¿Cuál es la diferencia de preconteo y escrutinio en las elecciones en Colombia?

Luego de una larga jornada electoral, se cerraron las mesas de votaciones este 8 de marzo. De ahí en adelante arrancó el preconteo de votos para conocer a los nuevos senadores y representantes que conformarán el Congreso de la República.

Sin embargo, muchos desconocen en qué se diferencia el preconteo con el escrutinio de votos de la jornada electoral en Colombia. Una medida importante para conocer los resultados de las elecciones.

Jornada electoral en Colombia Foto: AFP

Preconteo y escrutinio de elecciones 2026: esta es la diferencia

Preconteo : estos son los boletines que comienzan a entregar desde la Registraduría desde las 4:00 de la tarde, los cuales son dados por parte de los jurados de votación y carece de valor jurídico vinculante. Estos se conocen la página oficial de la entidades o a través de los canales oficiales de Blu Radio.

Escrutinio: estos son los resultados oficiales de las elecciones de este 2026, los cuales son entregados por parte de las comisiones estructuradas y el Consejo Nacional Electoral, según explicó la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Una jornada tranquila de votaciones

Los colegios electorales de Colombia cerraron este domingo a las 16:00 hora local (21:00 GMT), luego de ocho horas de votación para elegir a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030 y a tres candidatos presidenciales en consultas entre partidos de centro, izquierda y derecha.

"Debo destacar cómo ha transcurrido la jornada electoral del día de hoy de manera pacífica y tranquila", expresó el registrador nacional, Hernán Penagos, al dar por concluidas las votaciones.



La Registraduría Nacional, que organiza las elecciones, señaló que 41.287.084 colombianos estaban habilitados para votar en 125.259 mesas instaladas en 13.746 puestos en todo el país, pero aún no ha informado sobre el índice de participación.