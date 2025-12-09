¿Hasta cuándo se pueden inscribir candidatos? Así será el calendario para las presidenciales de 2026

El registrador delegado de asuntos electorales, Jaime Hernando Suárez, explicó en Mañanas Blu las fechas clave del proceso electoral rumbo a las Presidenciales de 2026. Destacó que la inscripción de candidaturas marcó un hecho histórico: “Por primera vez, más del 90 % de los candidatos no tuvieron que ir a las registradurías”. Según dijo, la virtualidad evitó que las sedes estuvieran llenas en el último día.

Suárez detalló cómo avanzará el cronograma de consultas internas e interpartidistas previstas para marzo. El CNE deberá informar qué partidos manifestaron su intención de participar, un paso obligatorio para continuar en el proceso. “Estos grupos tienen hasta el 6 de febrero para inscribir los candidatos y decirnos cómo quieren realizar las consultas”, afirmó.

El funcionario resaltó que el 22 de diciembre será una fecha determinante para los partidos. Ese día se conocerá qué colectividades se retiran oficialmente de las consultas. La siguiente fecha clave será el 6 de febrero, cuando ya esté consolidada la inscripción de aspirantes y la modalidad de consulta elegida por cada grupo político.

Para quienes buscan llegar a la Presidencia por la vía de las firmas también hay plazos estrictos. Suárez explicó que los aspirantes “tienen plazo hasta el 17 de diciembre para presentar firmas”, mientras la Registraduría tendrá hasta el 21 de enero para verificarlas. Agregó que ya había cinco candidatos radicados y otros tres con cita programada.



Sobre la situación de Cambio Radical y su eventual participación en consultas, la entidad pidió prudencia. Suárez recordó que los partidos “pueden participar en diferentes consultas, apoyando candidatos presentados por partidos o ciudadanos”. No obstante, precisó que solo hasta el 6 de febrero se sabrá “en qué condición va cada partido”.