“A Duque, Biden le negó la llamada por meses; con Petro habló al otro día”: Gustavo Bolívar

El senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar dijo en Blu Radio que le llamó mucho la atención la rapidez con la que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden , se comunicó con el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, algo que no ocurrió con Iván Duque.

Para el congresista del Pacto Histórico, la llamada que tuvo Petro con el presidente de Estados Unidos tiene un gran significado, en términos de relaciones.

Publicidad

“Siento que hay una identidad ahí, que le puede convenir mucho a Colombia, que no la hubo con el actual presidente porque el partido del presidente se la jugó por la campaña de Donald Trump y esto hace que se que se generen estos resquemores diplomáticos. Y salió muy mal. Por eso, a Duque, Biden le niega la llamada por meses, mientras que a Gustavo Petro lo llama al segundo día de haberse elegido”, indicó.

Respecto a la posibilidad de que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela; Daniel Ortega, presidente de Nicaragua; o Miguel Diaz Canel, de Cuba, asistan a la posesión de Petro como presidente, el próximo 7 de agosto, Bolívar se limitó a decir “que es un tema delicado”.

“Es un tema sensible, la verdad no tengo una respuesta inmediata. Me dejó tibio. Soy de respuestas rápidas y concretas y habría que pensarlo”, sostuvo.

Sin embargo, Bolívar sí enfatizó en que Gustavo Petro ha dicho que, sin exclusión de alguna nación, él quiere entablar una nueva relación con los países latinoamericanos, incluido Venezuela.

Publicidad