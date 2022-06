“A Fajardo no lo hemos atacado desde la campaña, lamento que no vote por Petro”: Alfonso Prada

Alfonso Prada, jefe de debate del Pacto Histórico, aseguró que desde la campaña no han atacado a Sergio Fajardo y, además, expresó que lamenta que el excandidato de la Coalición Centro Esperanza no vote por Gustavo Petro en segunda vuelta presidencial.

Esto, luego de las declaraciones de Fajardo en Mañanas BLU, donde sostuvo que no votará por Petro, pese a que Rodolfo Hernández descartó alianzas luego de una reunión con la Centro Esperanza, de la que se esperaba llegar a un acuerdo definitivo, pero no se concretó finalmente.

“Sergio ha dicho en varias oportunidades que se ha sentido atacado por la campaña, desafortunadamente, yo tengo que decir que eso no es así. No hay una política de ataque frente a él en lo personal, pero sí ha habido tensiones que lo llevan a él a pensar que no es bien recibido y la verdad es que sí era muy bien recibido”, mencionó Prada en diálogo con Mañanas BLU.

Se refirió también al video de la líder social Isabel Cristina Zuleta, que desató polémica en varios sectores hace varias semanas, porque en este se escuchaba decir que había “quemado a Fajardo” y lo haría nuevamente en estas elecciones. Prada señaló que, aunque respetaban su posición, no era un ataque de ahora por parte de la campaña Petro.

“Isabel denunció a Fajardo y otros funcionarios, no solo a él (…) Se refería a una estrategia de hace 10 años, de defensa del medio ambiente; no era una política del Pacto, salimos a aclararlo y aún así él no lo aceptó. Que eso sea una política de la campaña si fue un error enorme de interpretación de Fajardo”.