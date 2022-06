“A quién se le ocurre que el país estallará”: Gustavo Petro tras declaración de su hija, Sofía Petro

El candidato Gustavo Petro se pronunció en Twitter tras la ola de comentarios y críticas que desató la entrevista a su hija Sofía Petro , en la que la estudiante de Ciencias Políticas advirtió la posibilidad de un “estallido social, peor que el del año pasado”, si Rodolfo Hernández llega a la Presidencia.

Petro aseguró que interpretar las afirmaciones de su hija como una amenaza es una ocurrencia y que lo que se propone desde el Pacto Histórico es paz, contrario a la violencia.

“A quién se le ocurre que amenazamos con decir que si el país no resuelve los problemas de injusticia social estallará. Es por eso que pedimos al pueblo colombiano votar por el cambio y abrir los senderos de la paz. Lo que proponemos es la paz y cambiar a Colombia”, respondió Petro.

Con respecto a la ola de reacciones tras las declaraciones de Sofía Petro, el candidato presidencial señaló al “uribismo mental” de intentar confundir a la opinión pública con afirmaciones que su hija no ha dicho.

“Si no hay cambios en Colombia habrá estallidos por no resolver la injusticia social y la pobreza, que no significa que en el día de elecciones habrá un estallido. Nosotros garantizamos de nuestra parte la más absoluta tranquilidad”, ´declaró el aspirante del Pacto Histórico a la Casa de Nariño.

Lo que dijo Sofía Petro

En la entrevista concedida por Sofía Petro al diario El País , la estudiante consideró que una eventual victoria de Rodolfo Hernández en las elecciones de segunda vuelta este 19 de junio podría dar paso a una situación más complicada que la vivida en 2021.

“No podemos dejar que [Hernández] sea presidente porque creo, a mi parecer, que, si llegara a ser el caso, podría generar un estallido social mucho peor que el del año pasado”, declaró.

Sofía Petro, además, dijo que habría preferido como contradictor, a un nivel estratégico, de su padre en segunda vuelta.

"¿A nivel estratégico? A lo mejor sí. Si hubiera preferido que eventualmente ganara Fico o Rodolfo no sé responderlo. Supongo que antes hubiera preferido a Rodolfo porque, como muchas personas, no lo había escuchado realmente. Ahora que tiene todos los reflectores descubrí que no lo querría en lo absoluto de presidente, a Fico definitivamente tampoco", declaró.

