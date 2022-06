Lluvia de críticas a Sofía Petro tras prever posible “estallido social” si Rodolfo Hernández gana

Las redes sociales se encendieron este lunes después de que Sofía Petro, hija del candidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, concediera una entrevista para el diario El País el pasado 11 de junio, en la que advierte de un posible “estallido social peor que el del año pasado” si Rodolfo Hernández llega a la Presidencia.

Antes de hablar sobre las posibles consecuencias de que no gane Petro, la hija se refirió al excandidato Federico Gutiérrez , a quien hubiese preferido, a nivel estratégico, para que su padre enfrentara en segunda vuelta.

"¿A nivel estratégico? A lo mejor sí. Si hubiera preferido que eventualmente ganara Fico o Rodolfo no sé responderlo. Supongo que antes hubiera preferido a Rodolfo porque, como muchas personas, no lo había escuchado realmente. Ahora que tiene todos los reflectores descubrí que no lo querría en lo absoluto de presidente, a Fico definitivamente tampoco", señaló.

Sin embargo, fueron las declaraciones posteriores las que hicieron que se convirtiera en el centro de miles de críticas e insultos, no obstante, también hubo personas que salieron a respaldar su opinión.

“No podemos dejar que sea presidente (hablando de Hernández) porque creo, a mi parecer, que, si llegara a ser el caso, podría generar un estallido social mucho peor que el del año pasado”, expresó.

Por lo que, tanto reconocidas figuras de la política nacional como usuarios, sobre todo, de Twitter, salieron en contra de sus declaraciones.

🚨 ¡ADVERTENCIA! Nos queda muy claro el tipo de personas que buscan llegar al poder. Sofía Petro, hija del candidato del Pacto Histórico, advierte un enorme estallido social en caso de la derrota de su padre. pic.twitter.com/r4iBGj9Ikx — Centro Democrático (@CeDemocratico) June 13, 2022

Dato: Sofia Petro @sofiapetroa se suma a las advertencias de Primera Línea y grupos afines ante una posible derrota de @petrogustavo



'No podemos permitir que @ingrodolfohdez sea presidente y si llegara a ganar podría generar un estallido social peor que el del año pasado' pic.twitter.com/krqoaw1yoC — Gustavo Rugeles (@GustavoRugeles) June 13, 2022

A mi hermanita hoy le quise mostrar unas lecciones, me ayudan a replicar?

1 La decencia no pelea con nadie

2 Frente a las mentiras descabelladas, los insultos desesperados, la mejor respuesta son nuestras acciones

3 A palabras necias, oídos sordos

4 La altura no sabe de insultos — Sofía Petro Alcocer (@sofiapetroa) June 13, 2022

Sofía Petro quiere hacer lo mismo que hacía su padre a su edad: matar colombianos. El padre los mataba porque no pensaban como él, la hija los quiere matar porque no votan por su papá. — Juan José Lafaurie (@LafaurieCabal) June 14, 2022

El ataque brutal desatado contra mi hija Sofia tiene en el fondo una razón: Jamás la veran firmando en notaria el recibo de una coima por contratos públicos ni la verán enriqueciendose con las acciones del gobierno. — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 14, 2022

Que paradójico que los que más se quejan de una supuesta "campaña sucia", son los mismos que hoy intentan destruir a @sofiapetroa. No podrán, por más bajo y rastrero que sea ese ataque, jamás afectará la dignidad de esa mujer. — Armando Benedetti (@AABenedetti) June 14, 2022

