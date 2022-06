Estallido social, ¿consecuencia si no gana Petro? Declaración de hija del candidato abre el debate

La hija de Gustavo Petro, Sofía Petro, armó un debate por unas declaraciones en el diario El País de España en las que dijo que, si su padre no gana, es muy probable que haya un estallido social en Colombia.

"¿A nivel estratégico? A lo mejor sí. Si hubiera preferido que eventualmente ganara Fico o Rodolfo no sé responderlo. Supongo que antes hubiera preferido a Rodolfo porque, como muchas personas, no lo había escuchado realmente. Ahora que tiene todos los reflectores descubrí que no lo querría en lo absoluto de presidente, a Fico definitivamente tampoco. No podemos dejar que sea presidente (hablando de Hernández) porque creo, a mi parecer, que, si llegara a ser el caso, podría generar un estallido social mucho peor que el del año pasado”, expresó.

Publicidad

Al respecto, escuche el debate en Mañanas BLU sobre las palabras de Sofía Petro: