No activar

Consejo de Estado no es competente para no avalar a Murillo como fórmula de Sergio Fajardo El Consejo de Estado contestó un derecho de petición que hizo Pablo Bustos, señalando que es improcedente su solicitud, la cual pide no autorizar la inscripción de Luis Gilberto Murillo como fórmula presidencial de Sergio Fajardo.