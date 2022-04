“Descarto alianzas con el uribismo, no las descarto con personas del partido": Íngrid Betancourt

La candidata presidencial Íngrid Betancourt , del partido Verde Oxígeno, se refirió a la polémica que desató su intención de llevar a cabo una reunión con el expresidente Álvaro Uribe. La aspirante aseguró que no tiene la menor intención de llevar a cabo una alianza con el uribismo, pero no descartó convergencias con integrantes de esa colectividad.

“Que yo hable con el expresidente Álvaro Uribe no tiene nada que ver con ninguna alianza, de ningún tipo. Simplemente es hablar con alguien, como puedo hablar con ustedes en cualquier momento. No tiene nada que ver. De ahí a inferir que se va a hacer alianzas, no, yo no estoy haciendo alianzas con nadie”, declaró la aspirante.

“No tengo ninguna intención de hacer una alianza con el uribismo, lo que no descarto es que personas que han apoyado al uribismo, que no son de maquinaria, que quieren acabar con esta situación se unan en este gran pacto nacional en contra de la corrupción. Eso no lo descarto”, agregó.

Betancourt aseguró que es víctima de una mala interpretación y que lo único que está sobre la mesa es un pacto contra la corrupción. Según su opinión, esto demuestra que la polarización está llegando a niveles nunca vistos.

“Para mí la única alianza válida es que estamos convocando a un gran pacto nacional contra la corrupción. Eso es lo único que está sobre la agenda y ahí no hay exclusiones de tipo ideológico, pero la posibilidad de reunirme con el expresidente Álvaro Uribe está enmarcado en una voluntad de hablar con todo tipo de colombianos”, indicó la candidata.

“Yo le tengo mucha gratitud al expresidente Uribe por tomar la decisión de la operación Jaque que permitió la libertad de todos nosotros. Estamos viviendo una situación de polarización que es muy preocupante. No podemos hablar ni discutir, se hace todo tipo de conjeturas y me parece que eso es nocivo para la democracia”, agregó.

Según Íngrid Betancourt, los congresistas elegidos por el partido Verde Oxígeno, Humberto de la Calle y Daniel Carvalho, quienes se manifestaron totalmente en contra de cualquier acercamiento con Uribe, deberían pensar en retirarse de la colectividad, de la que ella es candidata y directora provisional.

“Hay varias opciones, yo creo que en algún momento ellos deben penar en retirarse del partido, porque no confluyen con las decisiones y no veo cómo más se podría solucionar esto. Ellos ante el partido tienen unas obligaciones”, complementó.