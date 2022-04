"En algún momento dejé de ser creyente, pero ahora tengo una propia espiritualidad": Sergio Fajardo

Semana Santa es el reencuentro de millones de personas con Dios. En esta semana de reflexión, los candidatos presidenciales también celebran la Semana Mayor y Sergio Fajardo reveló detalles de su vida personal con el catolicismo y del trabajo que hará en conjunto a la Iglesia en caso de ser elegido.

"Empecemos por mi formación: crecí en una familia profundamente católica, mi mamá es muy creyente todos los días de su vida, igualmente mi abuela, me llevaba a mi misa. Crecí en un colegio católico, por ende, siempre he estado en ese ámbito (...) En algún momento dejé de creer, pero ahora tengo una espiritualidad propia, aprendiendo por todas las cosas que he pasado, de entender y querer ser una mejor persona, tengo una vía espiritual de esa forma", narró el candidato en El Radar.

Publicidad

Fajardo contó que no ha pertenecido a ningún culto en especial y resaltó que durante campaña ha pedido permiso para ingresar a la iglesia para conectarse con su mamá y su abuela, para tener ese impulso que necesita, "no he tenido otro contacto religioso que no sea ese", señaló.

"Yo he tenido mucho trabajo formal con la iglesia, en donde compartimos muchos elementos de lo que es vivir en Colombia. Vamos a trabajar en muchos proyectos y en algo fundamental que es construir en paz. En el fondo es un espíritu quienes podemos construir. Es un espacio para atender a los más necesitados (...) Ellos hacen un trabajo muy especial, de bajo perfil, pero muy importante", finalizó.