La molestia de Petro y Fajardo por “preferencia” de Fedemunicipios con ‘Fico’ Gutiérrez

Crece el malestar de los candidatos a la Presidencia tras la intervención de Federico Gutiérrez , del Equipo por Colombia, en el congreso anual de Fedemunicipios que se desarrolla en Cartagena. Este viernes, Gustavo Petro y Sergio Fajardo señalaron que fueron excluidos del evento, en su opinión, de forma intencional.

Petro, del Pacto Histórico, señaló que fue invitado apenas un día antes del evento, razón por la cual no logró modificar su agenda para asistir.

Publicidad

“Tenía ya compromisos en Medellín, pues obviamente era como no invitarme. Era una reunión de alcaldes de Colombia, hay 700 allá reunidos y los alcaldes amigos hicieron que Toro (director ejecutivo de Fedemunicipios) me invitara, pero un día antes y ya para qué; no podía ir”, reveló Petro.

El senador de oposición agregó que esa decisión de invitarlo tarde habría sido premeditada, justamente para que él no pudiera llegar y favorecer a Gutiérrez. “¿Por qué los reúnen? Pues para aceitar la maquinaria y a ver si se pone a disposición del candidato del Gobierno, de Duque II”, concluyó.

Mientras tanto, desde la campaña de Sergio Fajardo explicaron a BLU Radio que en su caso ni siquiera fueron invitados, tras reclamar a los organizadores, estos les dijeron que sí habían enviado una convocatoria a la dirección que aparece en la página web del candidato, pero en la Centro Esperanza manifestaron que nadie hizo contacto con ellos ni verificó que hubiese sido tramitada dicha invitación.

’Fico’ Gutiérrez y Fedemunicipios se defienden

Publicidad

Ante la polémica, Federico Gutiérrez explicó que, como Petro, él fue avisado un día antes del congreso, es decir el miércoles pasado, pero que organizó su agenda para poder hacer presencia.

“Nos llega la invitación en horas de la tarde. Para mí es fundamental hablar también con los alcaldes de Colombia, con la gente de la región, y por eso movimos agenda”, precisó.

Publicidad

Fedemunicipios aclaró que invitaron a los candidatos y que de hecho Petro envió un video por su no asistencia, negando cualquier intención de favorecer la candidatura del exalcalde de Medellín.

Le puede interesar. Escuche el podcast Prueba Beta: