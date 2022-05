Federico Gutiérrez anuncia que apoyará a Rodolfo Hernández en segunda vuelta

El candidato de la coalición Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, destapó sus cartas tras los resultados de las elecciones presidenciales y dijo que apoyará a Rodolfo Hernández en la segunda vuelta.

Gutiérrez, desde su sede de campaña en Bogotá, agradeció a los más de cinco millones de colombianos que votaron por él . Sin embargo, dijo que para él el país está por encima de cualquier cosa.

“Hoy dos los colombianos tienen dos alternativas y por eso, al saber que nuestra posición es determinante para el futuro de Colombia, hemos tomado una decisión: no he hablado con Rodolfo, ni necesito hacerlo, y quiero expresar públicamente que no queremos perder el país y poner en riesgo el futuro de Colombia. Por eso, Rodrigo (Lara Saánchez) y yo votaremos por Rodolfo y Marelen (Castillo) próximo 19 de junio”, añadió.

El exalcalde de Medellín, que, escrutadas el 99,87% de las mesas, obtuvo 5.052.498 de votos, añadió que Gustavo Petro, ganador de la primera vuelta , no le conviene a Colombia.

Por eso consideramos que esa opción sería un peligro para el país puntualizó.

Añadió que ni Rodrigo Lara Sánchez (su fórmula vicepresidencial) ni él harán parte de un eventual gobierno de Hernández y que mantendrán una posición de veeduría.

“Siempre pensando, de una manera sensata y coherente, unir a Colombia y ese es el propósito más urgente: es la manera de que Colombia pueda seguir adelante. Nosotros queremos que a Colombia le vaya bien y por eso no podemos ser indiferentes”, añadió.

Esta es la intervención de Federico Gutiérrez:

En desarrollo.