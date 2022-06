“Eso es una calumnia”: Juan Manuel Galán niega haberle pedido plata y puestos a Gustavo Petro

En diálogo con Meridiano BLU, el excandidato presidencial Juan Manuel Galán negó las afirmaciones de Gustavo Petro, quien aseguró que el líder del Nuevo Liberalismo le pidió apoyo financiero para saldar las deudas del partido.

“Eso es una mentira, eso es una calumnia. (…) Esto nos demuestra que tuvimos razón en no darle el apoyo a Petro como organización política, porque una persona que miente de esa forma, sistemáticamente, que miente sobre una conversación en la que, además, Carlos Fernando Galán no estuvo presente”, dijo Galán en conversación con Ricardo Ospina.

Publicidad

En ese sentido, Galán, en cuento a la supuesta solicitud de apoyo financiero, arremetió contra el candidato del Pacto Histórico y vaticinó lo que sería la actuación de Petro en el poder.

“Eso también es falso; eso también es una mentira. Lo que me preocupa de esto que está diciendo Gustavo Petro, o no me preocupa, tal vez me pareció oportuno que revele realmente su condición humana, su talante, y cómo actuaría ostentando el poder, porque si así actúa en campaña, cómo actuarán estando en el poder. Muy grave, gravísimo, pero a tiempo nos damos cuenta de quién realmente es Gustavo Petro”, señaló el líder del Nuevo Liberalismo.

Galán también mencionó que Petro dijo que iba a “crear una comisión técnica entre la Nación y la Alcaldía de Bogotá, con Claudia López, para analizar los estudios del metro y mirar cuál era la viabilidad de ese metro, que no tenía estudios técnicos”, hecho que calificó como gravísimo.

Publicidad

“Es decir, va a parar la construcción del metro de Bogotá, eso es gravísimo para esta ciudad, gravísimo, y eso debería él más bien aclararlo, cómo es que nos va a de hacer depender del petróleo venezolano y cómo es que nos va a tratar en relación con ese problema tan grave del metro y de la movilidad de Bogotá”, sentenció.