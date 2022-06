La esposa del candidato presidencial Rodolfo Hernández, Socorro Oliveros de Hernández, aseguró en entrevista con Los Informantes que admira a exprimera dama Lina Moreno de Uribe y que si su esposo gana las elecciones ese será su modelo a seguir.

"Espero que por eso no me vaya a meter en líos, pero no me interesa. Es una mujer que admiro, Lina Moreno de Uribe. La admiro enormemente, ese es mi perfil, además", indicó.

Oliveros defendió a su esposo, dijo que no es misógino y que por su parte ella da ejemplo donde le toca ir siempre y que su carácter es vertical.

Cecilia Suárez de Hernández, madre del exalcalde de Bucaramanga, por su parte, se refirió al carácter de su hijo. "Él es de un genio como el mío, duro. Lo que manda se hace o si no, les manda duro", indicó.