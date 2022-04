“Fumar marihuana va a pasar de moda”: Luis Pérez Gutiérrez

Luis Pérez Gutiérrez, candidato a la Presidencia por el movimiento Piensa en Grande, narró detalles poco conocidos de su vida en el especial 'El lado B de los candidatos' de Mañanas BLU , cuando Colombia está al aire. El aspirante a la Casa de Nariño reveló su afición por la música de Frank Sinatra, así como varias anécdotas que marcaron su juventud.

El candidato aseguró que, contrario a su propuesta de hacer de Colombia una potencia mundial del cannabis, nunca en su vida ha fumado marihuana y afirmó que eso “va a pasar de moda”.

Publicidad

“La gente cree que yo soy marihuanero o consumidor de cannabis, pero soy una persona muy disciplinada. Nunca he usado marihuana, de pronto en alguna fiesta de gringos allá todos fuman y lo emborrachan a uno con el humo, pero a mí me gusta trasnochar o leyendo o conversando con la gente, o escribiendo. Me puedo tomar por la noche uno o dos tragos despacio, no me gusta que me acosen a beber, me gusta saborearme los licores muy despacio. Nunca llego a borracheras de ningún tipo”, dijo el candidato.

“Yo miro el tema del cannabis como estadista. Ya hay 60 países que han apoyado el cannabis y Colombia se durmió ante una economía tan espectacular. Hay que tener una actitud de ver cómo mejoramos la economía en Colombia”, complementó.

Según Gutiérrez, con sus investigaciones y observaciones del mercado del cannabis tuvo la oportunidad de apreciar cómo el mercado del cannabis está cambiando.

“Me hicieron una lista de qué es lo que más se vendía en productos del cannabis y lo que más se vende son brownies. Preguntó los tabacos y me dijeron que es lo que menos. Yo tengo la percepción de que fumar cannabis o marihuana va a pasar de moda”, opinó el candidato presidencial.