"La solución no es Roy Barreras que ha trasegado como una vil prostituta": Rodolfo Hernández

El candidato presidencial Rodolfo Hernández fue invitado al Congreso de Fedepalma, que se realiza en Bucaramanga, y se despachó contra Gustavo Petro y los integrantes del Pacto Histórico.

El más golpeado por el discurso de Hernández fue Roy Barreras, quien fue tildado por el candidato como “vil prostituta”.

“La solución no es con Armando Benedetti y la solución no es con Roy Barreras, quien ha trasegado como una vil prostituta viendo cómo se acomoda, así no se salva esto”, dijo Hernández.

El candidato también habló de Gustavo Petro como un político que sirve de senador: “Él sirve de senador, tiene una capacidad de investigación y traducir esa investigación en comunicación y esa comunicación en una denuncia penal, es un bravo”, agregó.

Durante el evento, y en medio de risas, invocó a Sergio Fajardo para señalar que está “a un paso de serlo todo”.

“Qué se necesita para ser presidente, yo pongo mi nombre, ya estoy a un paso de serlo todo como dijo Fajardo”, indicó.

Además, el candidato también desató la polémica con la siguiente frase: “andar con guardaespaldas es lo más aburrido que hay, andar con unos pingos a la pata suya, que no puede mirar una vieja porque van a contarle a la mujer”.

