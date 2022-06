“Lástima no habernos puesto de acuerdo”: Rodolfo Hernández sobre Sergio Fajardo

Con el pasar de los días el ingeniero Rodolfo Hernández ha seguido meditando sobre el fracaso de las conversaciones con Sergio Fajardo , con quien intentó concretar un acuerdo programático para la segunda vuelta presidencial.

Tras haber cerrado la puerta a una posible alianza, afirmando que el excandidato de la extinta Centro Esperanza le quería imponer sus propuestas, Hernández volvió a recordar lo sucedido y manifestó que no comprende por qué no se pudieron poner de acuerdo.

“Yo no tengo sino buenos recuerdos de Sergio. Lástima grande no habernos puesto de acuerdo porque los propósitos de él y los míos yo creo que son iguales. Algo no funcionó, que después la historia, el recorrido de la vida nos pondrá en evidencia, pero no tengo sino buenos recuerdos de él”, manifestó.

El exalcalde de Bucaramanga también señaló que siempre fueron “amigos” y se respetaron, poniendo como posibles causas de la ruptura política a los compañeros de coalición de Fajardo, a él o su actitud, insistiendo en que no ha podido “descifrar qué pasó”.

Luego del incidente, Fajardo anunció que votará en blanco este 19 de junio, indicando que Hernández “cada que habla lanza, sin titubear, una ráfaga, una mezcla de palabrotas acompañada de carcajadas, con el pragmatismo de un ingeniero que resuelve rápido y hace pocas pausas. No sabe lo que son la prudencia y la pena. Es avasallador y su presencia nunca pasa inadvertida”.

Este jueves algunos sectores que estaban con Fajardo aterrizaron en la campaña del ingeniero, entre ellos la excongresista Catalina Ortiz, el exgobernador de Boyacá Carlos Amaya y los hermanos Juan Manuel y Carlos Fernando Galán, del Nuevo Liberalismo.

