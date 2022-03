Líderes afro se pronuncian ante ola de fórmulas vicepresidenciales para miembros de sus comunidades

Colombia podría tener un vicepresidente afro; en total, cinco campañas presidenciales eligieron como fórmula un representante de las minorías, en este caso, de las comunidades negras. En Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, dirigentes afrodescendientes analizaron si realmente es esta la representación de la comunidad afro o si se convierte en una estrategia política de inclusión. Escuche a Ray Chapurri, Juan de Dios Mosquera y Mábel Lara con sus opiniones acerca del tema.

Ray Charrupi, fundador de Chao Racismo, aseguró que el interés hacia las comunidades afrodescendientes no se trata simplemente de un tema de color de piel.

“La política desde todas las ideologías ha entendido el beneficio o lo estratégico que constituye la inclusión de una población que comprende, según el censo mal hecho del Dane, 10 millones de habitantes. Es inteligente, aunque tardío, porque resulta mucho más atractivo para la opinión un destacado afrocolombiano o afrocolombiana como fórmula vicepresidencial que el tradicional truco politiquero de traer a una persona que representa votos”, declaró Charrupi.

Mabel Lara, excandidata al Congreso, lamentó que en medio de los anuncios haya aflorado expresiones de desagrado y racismo.

“Los afrocolombianos no todos somos de derecho, izquierda centro, somos colombianos, son miradas distintas de nuestra ciudadanía. Polo Polo se ha equivocado en sus declaraciones recientes cuando fue elegido. Es que él puede ser derecha, quién dice que uno no puede ser de derecha, pero él no representa el interés del grupo por el cual fue escogido, porque su agenda, como fue presentada, no lo legitima desde allí”, sostuvo la excandidata al Senado por el Nuevo Liberalismo.

En concepto de Juan de Dios Mosquera, fundador Movimiento Cimarrón, es evidente la existencia de varias agendas, pero predomina una colectiva.

“Los afrodescendientes tienen sus agendas, pero la agenda colectiva, la agenda étnica, resultado de la lucha histórica del movimiento por los derechos humanos. Esa agenda le corresponde ejercerla a los líderes que asuman la representación correcta del pueblo afrocolombiano”, sostuvo Mosquera.