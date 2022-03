“Yo no dije nada que no sea cierto sobre César Gaviria”: Francia Márquez

“Estoy dispuesta a dialogar”, comentó en Mañanas BLU Francia Márquez tras las declaraciones que dio sobre el Partido Liberal y su líder, el expresidente César Gaviria, que cerraron la puerta a un posible apoyo de este movimiento político al Pacto Histórico.

“Yo no dije nada que no sea cierto. Si Gaviria no ha implementado una política neoliberal en este país, que la sociedad colombiana diga que estoy equivocada. No estoy diciendo una mentira”, sentenció la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro.

Márquez, además, dijo que el comunicado del exmandatario es “una excusa” para terminar definitivamente las relaciones y lo usaron para “ponerla como responsable”.

“Lo que está en juego es la apuesta por un cambio. Que se moderen ellos, que no se mueven de ahí, de esa política. Para mí el comunicado de Gaviria es una excusa, esperaron el momento y me pusieron como responsable de la ruptura”.

Sobre su arremetida contra Gaviria, expresó que él “es parte de los que han gobernado este país, que han fomentado esa política”. Añadió que, tras la polémica que se generó luego de su discurso, sabe que “a la sociedad le incomoda que sea una mujer negra, empobrecida que viene de los ‘nadie’”.

Sin embargo, aseguró que está “dispuesta a dialogar con todo el mundo”, pues cree que las “formas de resolver las violencias implican colocar el diálogo en el centro”.