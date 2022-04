"Nadie puede decir que recomiendo o pido recursos públicos para ninguna campaña": Diana Osorio

Diana Osorio, gestora social de Medellín y esposa del alcalde Daniel Quintero , es considerada por muchos como el verdadero poder "detrás del trono" en la capital antioqueña. En entrevista con Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, Osorio habló de su gestión y también de las críticas que ha recibido por su protagonismo político, así como por su cercanía con la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez .

Publicidad



"Nadie en la Alcaldía, absolutamente nadie, puede decir que yo le recomiendo o les pido utilizar los recursos públicos del municipio de Medellín para ninguna campaña. Nadie puede decir eso. En un acto público que yo acompañe a mi esposo, nadie puede decir que yo he hablado de Gustavo Petro o de Verónica Alcócer, que es a quien he acompañado. Nadie puede decir eso. Entonces, ahí no hay un debate ético ni moral, porque no lo he estado haciendo", sostuvo Osorio.

"Voy a seguir dando mi visión política sin utilizar recursos del municipio de Medellín. Yo no estoy de forma permanente en ninguna campaña, tengo una visión política que la comparto y no mezclo las campañas con eventos de ciudad ni los que organiza la Alcaldía. Puedo mirar a cualquier ciudadano a los ojos y decirle con total convicción que los que quisieron hacer campaña hoy no son parte de la Alcaldía de Medellín", añadió.

Diana Osorio aseguró que sus expresiones políticas no son nuevas, sino que viene de trabajar hombro a hombro con su esposo, Daniel Quintero, en su campaña contra la corrupción y posteriormente en el apoyo del plebiscito por la paz.

"Yo creo en la política frentera. No creo que se deban hacer las cosas por debajo, eso es lo que en mi caso estoy haciendo y es lo que se hizo en la administración, cuando por ejemplo renuncian tres secretarios, que dijeron: siento que debo estar en la calle haciendo política y manifestando mi visión de país", sostuvo.

Publicidad

"Yo vengo de ser activista con Daniel. Yo con él también tiré tomates en el 2013, estuvimos en toda esa campaña del plebiscito por el sí aquí en Medellín. Estuvimos apoyando la elección de Santos en ese entonces. Digamos que hay una historia de activismo político y yo no creo que haya un cargo que me haga quitar esa voz. La voz de las mujeres debe ser escuchada, independiente de la posición. Y si legal y éticamente es posible, no debemos coartarnos", agregó la gestora social.

"No estoy directamente con la campaña de Gustavo Petro, pero sí creo que las gestoras sociales tenemos una voz y una opinión. Creo que es bueno, de hecho, materializarla y que la gente la conozca. Muchas personas creen que yo soy la primera en salir a anunciarlo, pero de hecho la esposa de Uribe hace algunos años anunció su apoyo y su voto al candidato de ese entonces a la Alcaldía, Alonso Salazar. No es inusual que se dé el apoyo o se manifieste la voz de una gestora social", complementó.