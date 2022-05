“No entiendo a Ingrid”: Fajardo sobre el pedido de la candidata de unión del centro

En medio de un debate realizado en la Universidad EAFIT con la mayoría de los candidatos presidenciales, Sergio Fajardo, de la coalición Centro Esperanza, aseguró no entender a Ingrid Betancourt luego de su pedido de unir al centro.

“Tenemos que unir al centro, así que no todos pueden llegar ”, indicó Ingrid. Ante esta intervención de Ingrid pidiendo unión del centro, Sergio Fajardo aseguró que no entiende que es lo que busca la candidata con la unión que propone.

“Yo no he conversado nada con Ingrid, con Ingrid ha sido una relación difícil, ella hacía parte de la coalición Centro Esperanza, fue la vocera del cónclave que se hizo, pero después decidió que se retiraba y después fue la persona que dijo que quería estar con Álvaro Uribe y con el Centro Democrático, entonces no tengo claro qué es lo que quiere Ingrid”, dijo Fajardo.

Por su parte, el candidato Rodolfo Hernández sigue esperando a que Sergio Fajardo dé su brazo a torcer y se una a su campaña: “Si yo voy ganando lo lógico es que el perdedor se adhiera, pero yo sé que todo muerto estira, él viene aquí, más tardecito", dijo el ingeniero.

Fajardo, sin embargo, insiste en que no habrá alianza con Hernández: "No va ninguna alianza, él está haciendo su campaña, él presenta sus propuestas y a todo el mundo cómo va a gobernar y yo presento nuestra propuesta de cómo vamos a gobernar”, reiteró.

Ingrid Betancourt aseguró que es el momento de tener alianzas, ya sea con Rodolfo Hernández o Sergio Fajardo. Eso sí, añadió que cree que este es el momento para una alianza inmediata, debido a los pocos días que hay para las elecciones.

En medio de las preguntas rápidas del debate, con las paletas del si o no, frente al cuestionamiento si tienen la intención de llegar a la primera vuelta, la única que dijo no fue Ingrid Betancourt.

En cuanto al debate, en temas educativos el candidato Rodolfo Hernández propuso eliminar el examen de admisión para el ingreso a las universidades y Luis Pérez propuso enviar un satélite para ampliar la cobertura de conectividad en la zona rural de Colombia.

En temas económicos Sergio Fajardo propone una reforma tributaria a lo que Hernández replicó y dijo que está no es la forma de solucionar el déficit fiscal, pero el candidato Enrique Gómez propone eliminar el cuatro por mil.

En temas de violencia, por su parte, el candidato John Milton Rodríguez dijo que lo que más genera violencia a la democracia son las alianzas políticas que se hacen este mes.

Todos los candidatos a la Presidencia fueron citados a participar de este debate. Sin embargo, al mismo asistieron Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández, Ingrid Betancourt, John Milton Rodríguez, Luis Pérez y Enrique Gómez Martínez, mientras que, según informaron, Gustavo Petro no contestó a la invitación y Federico Gutiérrez la rechazó.

