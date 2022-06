"No me he reunido con Rodolfo, ni lo haré; no lo necesita, que siga buscando votos": Fico Gutiérrez

El excandidato a la Presidencia de Colombia Federico Gutiérrez reiteró a través de sus redes sociales que votará en la segunda vuelta por Rodolfo Hernández para “cuidar la democracia y las libertades”. Sin embargo, afirmó que no hará parte de ese eventual gobierno, pues mantendrá su “independencia”.

Con un video publicado en su cuenta de Twitter, Gutiérrez agradeció a las más de cinco millones de personas que votaron por el Equipo por Colombia el pasado 29 de mayo y agregó que, tal como lo había anunciado en el pasado, votará en la segunda vuelta por el candidato que enfrente a todo aquel que ponga en riesgo la democracia y las libertades en el país.

“Cuatro días después de elecciones solo tengo un sentimiento de cariño y gratitud con las más de cinco millones de personas que votaron por Rodrigo y por mí. (…) Aquí lo importante es cuidar a Colombia, cuidar la democracia y las libertades, y buscar cambios que le sirvan al país. (…) Siempre dije que, de no pasar a segunda vuelta, pues apoyaría a quienes enfrentaran a los que ponen en riesgo la democracia y las libertades. Por eso quiero reafirmar que mi voto será por Rodolfo y por Marelen Castillo”, dijo Gutiérrez.

No obstante, Fico aclaró que a la fecha no se ha reunido con el exalcalde de Bucaramanga ni lo hará porque no pretende hacer parte de su eventual gobierno, para mantener su “independencia”.

Así votaré el próximo 19 de junio. Seré coherente con lo que siempre he dicho: si hay democracia y libertad, hay futuro. 🇨🇴 No haré parte del próximo gobierno; mantendré mi independencia. Pero eso jamas me hará indiferente. Lo más importante es cuidar a Colombia. pic.twitter.com/0zq6acFoQW — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 3, 2022

“No me he reunido con Rodolfo ni necesito hacerlo, ni necesita buscarme; que siga buscando votos para que salvemos el país. Por eso no ando reuniéndome con uno u otro candidato a ver si me ofrece algo. No voy a hacer parte del Gobierno, tendré la independencia; con lo que esté de acuerdo lo apoyare y si no lo diré. Cuidemos a Colombia”, sentenció Gutiérrez.

