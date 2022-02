Petro es un un gigante rodeado de enanitos en la consulta: analista político

Pedro Viveros, analista político de BLU Radio hizo un análisis del panorama electoral en Colombia. Gustavo Petro es el candidato más fuerte que tiene el pacto histórico y, da la impresión, que no tiene competencia en comparación con sus contrincantes.

“Petro es un gigante rodeado de enanitos en la consulta. Los otros candidatos no le dan la talla (...) En comparación con el Equipo por Colombia , que se ve mayor competencia. Son personas que ya fueron alcaldes y pueden debatir a partir de los resultados que obtuvieron en sus puesto”, dijo.

Colombia por primera vez en su historia vivirá tres jornadas electorales para definir al nuevo presidente de la república. La primera el próximo 13 de marzo con las consultas interpartidistas que depurarán la lista de candidatos en las coaliciones, la segunda y tercera, en mayor y junio respectivamente.

“Desde la creación de la nueva constitución se empezaron a debilitar los partidos políticos tradicionales. Además, vivimos 18 años con reelecciones presidenciales. Lo que usted encuentra en las coaliciones es mayor profundidad de identificación de candidatos en la consulta”, mencionó.

“Petro se ha caracterizado en esta campaña por proponer grandes temas. Cada tema en debate, es porque él lo expone. Él juega a ver que le puede presentar a los colombianos, sean propuestas viables o no”: enfatizó él con base a los debates políticos que se vienen presentado en materia presidencial.

Alex Char por su parte no se ha presentado hasta el momento a estos debates; sin embargo, para Riveros no es un motivo para descartar su carrera presidencial. “Ya lo vimos en 1986 con Virgilio Barco que no asistió a ningún debate y al final el partido Liberal aplastó a Álvaro Gomez”, concluyó.