Piedad Córdoba pide a Petro diálogos regionales de paz y acuerdos con Venezuela y Nicaragua

Una carta de paz, le hizo llegar la exsenadora Piedad Córdoba al candidato presidencial Gustavo Petro , en la que comienza afirmando, que como, con certeza, él será el próximo presidente de Colombia, necesita que sea el apoderado de salvar la paz del país, pero también le pide iniciar diálogos regionales de paz y un acuerdo con los países vecinos, puntualmente Venezuela.

“La Paz no trata del acuerdo incumplido de Santos, ni las trizas de las trizas que dejará Duque, tampoco la guerra fracasada en la que lleva insistiendo el uribismo todo este siglo”, dice Córdoba en la carta.

La exsenadora también señala en su carta que la paz tampoco está en la perpetuación de los grupos armados que victimizan a la ciudadanía, como quedó expresado en el reciente paro del Clan del Golfo, que afectó más de un tercio del territorio nacional.

En la carta, Córdoba manifiesta que esta es una propuesta para que, desde el Pacto Histórico, ´Colombia sea una potencia de la paz’ y propone cuatro pilares para conseguirla propone cuatro pilares.

El primero de ellos es iniciar diálogos regionales de paz. Le dice que estos diálogos se hagan en un único proceso, congruente, sin repetir el error del gobierno Santos que, según señala Córdoba, “pretendió que el ELN se sometiese de facto al acuerdo con las Farc y se perdió una gran oportunidad para la reconciliación del conjunto del país”.

También le pide explorar nuevas posibilidades, tales como acuerdos humanitarios de inmediata aplicación, participación de la sociedad civil y de la comunidad internacional.

En otro de los puntos pide ´Paz sin Fronteras’, para referirse a la necesidad de restablecer diálogos con los vecinos, especialmente, con Venezuela y Nicaragua.

“No podemos cerrar el conflicto interno para abalanzarnos en una guerra con nuestros vecinos. Debemos impedir de igual forma que independientemente del signo ideológico del gobierno de nuestros países hermanos o potencias aliadas, haya injerencia de cualquier tipo que coadyuve la perpetuación de la guerra en nuestro país. Le propongo adelantar un diálogo que genere un ´tratado de paz´ y no agresión con Venezuela, y todos los países fronterizos, incluyendo a Nicaragua, de quien hoy depende en parte la subsistencia de nuestras comunidades raizales isleñas”, señala Piedad Córdoba.

Además, pide la implementación plena del con las Farc y una política integral para el desmantelamiento del paramilitarismo.

“Démosle prioridad en nuestra agenda legislativa –ojalá con mensaje de urgencia- a saldar la deuda normativa con la paz, que requiere de la urgente aprobación de por lo menos 7 leyes faltantes sin las que no puede despegar una implementación integral. No basta con atacar la expresión armada del paramilitarismo, si no se alteran los artífices económicos y políticos de éste”, precisa la carta.