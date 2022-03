Rodolfo Hernández niega peluquín: "Es el mismo pelo, parece que tuviera más, pero soy medio calvo"

El candidato a la Presidencia Rodolfo Hernández habló en Mañanas BLU sobre el llamativo 'cambio de look' que dejó ver este fin de semana, sobre el cual muchos usuarios en redes sociales especularon si se había puesto un peluquín. En medio delas críticas, el aspirante rompió el silencio y aseguró que es el mismo pelo, pero que en el tema de las grabaciones el director le exigió que le aplicaran unos polvos" en la cabeza, lo que da la impresión de tener más cabello.

"El pelo es el mismo, lo que pasa es que en las grabaciones que hace, el director me exige que me echen polvos en la cara y otros en la cabeza. Entonces, parece que tuviera más pelo, pero yo soy medio calvo. No (me puse peluquín), es falso. Son noticias falsas", declaró Hernández.

Hernández, además, se refirió a los resultados del más reciente estudio de Invamer y aseguró que no pelea con encuestas. Esto, pese a que figura casi un punto por debajo de la intención de voto, respecto al anterior sondeo.

“No me pongo a pelear con las encuestas. Las encuestas tienen muchos factores variables. Las doy por ciertas, ejecutadas de buena fe”, dijo el exalcalde de Bucaramanga.

Rodolfo Hernández añadió que era previsible que la encuesta de Invame r no mostrara un crecimiento en la intención de voto, dado que, por las consultas, los demás candidatos han tenido exposición. Asimismo, dijo que seguirá con lo que le ha dado resultado y recorriendo el camino que ha trazado para llegar a la Casa de Nariño.

“Ese camino lo estamos recorriendo, independiente de lo que digan allá las encuestas y eso es lo que me ha dado resultado. La vida me ha enseñado que lo que funciona no se toca”, puntualizó.