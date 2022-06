Rodolfo Hernández se convertirá en senador de la República el próximo 20 de julio

Tras ser derrotado por Gustavo Petro el pasado domingo, el ahora excandidato presidencial Rodolfo Hernández se prepara para aceptar la curul que le corresponde en el Senado de la República.

Tras varios análisis jurídicos y políticos, finalmente el próximo 20 de julio el exalcalde de Bucaramanga se convertirá en congresista, por haber conseguido pasar a la segunda vuelta, en la que obtuvo 10.604.337 votos. En resumidas cuentas, aunque perdió la Presidencia , ganó una curul en el legislativo para los próximos cuatro años, conforme a lo que establece el Estatuto de la Oposición.

Publicidad

Esta tarde se hará oficial esa decisión de Hernández, a través de un comunicado en el que anticipará además que no será jefe de oposición, pues, como ya dijo su ex fórmula vicepresidencial Marelen Castillo , estará en independencia frente al gobierno del Pacto Histórico. De hecho, han avanzando en una posible reunión con el mandatario electo en las próximas horas.

“He decidido reconocer a Gustavo Petro como legítimo ganador y asumir una posición de independencia a su gobierno, lo que me permitirá apoyar las iniciativas que considere buenas para el país y cuestionar las que no, en ejercicio de un claro mandato que me dio la ciudadanía que en la primera vuelta votó por el cambio que representé, completamente independiente, sin el respaldo de ningún tipo de alianzas, traducido en casi seis millones de votos”, puntualiza el comunicado.

El Consejo Nacional Electoral se alista para entregarle la credencial de senador a Hernández, una vez haga oficial la aceptación.

Publicidad