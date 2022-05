“Rodolfo Hernández tiene asegurado el voto uribista, pero no el de las maquinarias de Fico”: Petro

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro , respondió en BLU Radio a quienes consideran que la tendrá más difícil con Rodolfo Hernández, que con Federico Gutiérrez, en segunda vuelta e hizo cuentas de cómo logrará el millón y medio de votos que le faltan para, según él, ser el presidente de Colombia.

“Dados los datos exactos que hay, necesito un millón y medio más de votos. Mi contrincante necesita unos cuatro más. Ni para él es fácil, ni para mi es fácil. Confió en que la voluntad de cambio de la sociedad colombiana sea mayoritaria”, dijo.

El candidato, que obtuvo más de 8 millones y medio de votos en la primera vuelta, contra casi seis de Rodolfo Hernández, dijo que hoy el voto uribista lo tiene el exalcalde de Bucaramanga, pero sostuvo que el de las “maquinarias” de Federico Gutiérrez le será difícil conquistarlo.

“Si usted pone el resultado electoral en un mapa, municipio por municipio, ahí le aparece una primera realidad: lo compara con el del sí y el no, del plebiscito (por la paz) de Santos (Juan Manuel) y verá que coinciden. En donde ganó el sí, gana Petro, en donde ganó el no, gana Rodolfo. Eso le da que el voto uribista, que votó por el no, es el que votó por Rodolfo. Eso indica que el voto puro uribista se lo ganó Rodolfo. El voto de Federico es el de los partidos no uribistas que apoyaron a Duque. Eso significa que, si hubiera pasado Federico, todo el voto uribista se hubiera desplazado a él y a mí si que hubiera costado trabajo”, explicó.

“¿Ahora qué es lo que está pasando? El voto uribista lo tiene Rodolfo y ahora tiene que pasar el voto de las maquinarias, que votaron por Federico, todas las maquinarias. Eso es más difícil, eso se hace con mucha plata. ¿Lo logrará? Ya lo veremos”, agregó.

Petro añadió que el millón y medio de votos más que, según sus cuentas, serían suficientes para ganar en segunda vuelta, los podría sacar de la gente que, aún sin haber votado por él en primera vuelta, quiere cambiar a Colombia.

“Yo sí creo que hay más de un millón y medio. Creo que somos mayoría, pero hay personas que aún no ven en mí el cambio. Si logro eso, ganamos”, puntualizó Petro.

Escuche a Gustavo Petro en Mañanas BLU: