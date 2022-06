La mujer actúa de acuerdo a las hormonas: a Petro le recuerdan frase en pelea con Rodolfo Hernández

El candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, luego de las elecciones del 29 de mayo, ha centrado su estrategia en atacar a Rodolfo Hernández por la frase polémica de la mujer que se quede en la casa y no se meta en el Gobierno.

Lo cierto es que Petro en cada evento hace referencia a esa frase y, este miércoles, incluso comparó esa forma de pensar con la de los talibanes.

“En un país dicen que las mujeres deben estar en la casa. ¿Adivinen cuál? El Afganistán del Talibán. Queremos que las mujeres estudien lo que se les dé la gana, que se vistan como quieran, que no sean golpeadas, ni violadas, que ganen igual que los hombres, que tengan poder”, escribió el candidato en Twitter.

Este jueves, en redes sociales, decenas de usuarios le están recordando a Petro un pronunciamiento durante una sesión en la Comisión Primera del Senado, en la que se discutía un proyecto para prohibir el matrimonio entre menores de edad.

“Traído el tema de la ley, el proyecto de ley que nos preocupa, realmente no puede prohibir las hormonas. La mujer colombiana, hoy, no se deja llevar por los padres, actúa de acuerdo a las hormonas y, tanto en los estratos populares, rurales, urbanos, como en las clases altas, la mujer aprendió a seguir sus hormonas”, dijo en esa ocasión.

En esto va la pelea por la agenda de la mujer, en donde llevaría alguna ventaja el ingeniero Rodolfo Hernández, a la cual Hernández trató de explicar en entrevista aquí en Mañanas Blu diciendo que se refería a su esposa.

“Me preguntaron sobre la primera dama, lo tergiversan todo y de eso no tengo la culpa. Creo que, si ganó la Presidencia como al parecer va a ser, la esposa del presidente allá, como los expresidentes metidos allá, eso hace es una perturbación en la administración pública. Ahora, yo no quise decir nunca que las mujeres que necesitan aportar económicamente al matrimonio, a la empresa que se llama hogar, que no trabajaran; yo no dije eso”, sostuvo Hernández.

“Mi mamá siempre estuvo en la casa, sé que eran otras épocas. El trabajo en casa es durísimo, se puede preparar, gozar y, al contrario, deberían estar es contentos de generar una economía donde los ingresos del jefe del hogar fueran capaces de surtir y sobrara para el mantenimiento normal de una casa (…) A los niños los dejan solos porque es tanto el apretón económico que a todos les toca trabajar", agregó el exalcalde de Bucaramanga.