Ejército avanza hacia El Plateado: “No ha nacido quien pueda detener a nuestras FFFM”

El general Helder Giraldo , comandante de las Fuerzas Militares, ha dado la orden de avanzar hacia el corregimiento de El Plateado , en Argelia, Cauca, en respuesta a las amenazas de las disidencias de no permitir su entrada para garantizar el control durante las elecciones del próximo domingo.

"Nadie tiene la capacidad de detener el avance de nuestras Fuerzas Militares de Colombia. Lo hacemos en un acto de lealtad hacia nuestra patria, continuando con nuestra misión constitucional, una misión que no está sujeta a debate, ni forma parte de negociación alguna. La llevamos a cabo con integridad y esfuerzo militar", se oye decir al general en un video grabado por Blu Radio.

Nunca debe ponerse en duda la actitud de un soldado. Aquí, somos hombres de honor, forjados en principios, valores, virtudes militares y espirituales que nos hacen merecedores de portar con dignidad el uniforme de nuestra patria añadió el oficial

Más temprano, el comandante de las Fuerzas Militares le había dicho a Mañanas Blu que en Colombia no hay territorio vedado para la fuerza pública, pero enfatizó en que no se podía poner en riesgo a la población civil de la zona.

“Prima la vida de la población civil. Nosotros, de manera general, no podemos ingresar a un área donde se ponga en riesgo la vida de la población civil”, enfatizó.

Ubicado en el municipio de Argelia (Cauca), El Plateado es un corregimiento de unos 8.000 habitantes. Allí las disidencias de las Farc, al mando de ‘Iván Mordisco’. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo el jueves que el Ejército no ingresaba, no porque no tuviera la capacidad de hacerlo, sino para poner en riesgo a la población civil.