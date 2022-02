Equipo por Colombia abre la puerta a alianza con el uribismo, después de la consulta

Cuatro de los cinco integrantes del Equipo por Colombia , que reúne a sectores de la centro derecha, debatieron esta noche sus propuestas en la segunda ronde de las Conversaciones de País, de Noticias Caracol, a 21 días de la consulta en la que elegirán candidato único a la Presidencia de la República.

El gran ausente de la noche fue, nuevamente, el exalcalde de Barranquilla Alejandro Char, quien recientemente volvió a ser salpicado por Aida Merlano en el escándalo de compra de votos conocido como ‘la casa blanca’ y argumentó problemas de agenda.

Publicidad

Durante el encuentro, los aspirantes explicaron sus planteamientos frente a los grandes problemas del país y todos coincidieron en que el más urgente por resolver es la seguridad.

Federico Gutiérrez señaló que el concepto de seguridad tiene que ser integral. “Esto tiene que haber una lucha dura en contra de las estructuras criminales, pero al mismo tiempo una inversión social, o si no, no funciona. Hemos tenido alcaldes y alcaldesas enquencles. Me solidarizo con lo que le pasó a Sergio Fajardo en la Universidad Tecnológica de Pereira, pero yo no me habría retirado; hay es que sacar a los encapuchados y a los violentos de las universidades”, afirmó.

Publicidad



Aydeé Lizarazo manifestó, por su parte, que se deben mejorar las condiciones de los miembros de la Fuerza Pública, en materia de remuneración y garantías. “La defensa de las instituciones es un postulado de este Equipo por Colombia”, puntualizó la precandidata del partido cristiano Mira.

Buena parte del debate se centró en las polémicas y cuestionamientos, unos a Álex Char, y otros al Partido Conservador, cuyo candidato es David Barguil, con el escándalo que salpica a su copartidario, el senador Laureano Acuña, entre otros asuntos.

Publicidad

“A mí me tienen que medir por las luchas y resultados que he dado. Quien tenga problemas con la justicia y se salga de la ley tiene que responder frente a eso, pero también hemos dicho que aquí hay que respetar a los colombianos su presunción de inocencia. Yo he tratado de dar las luchas desde adentro”, expresó.

Sobre las alianzas, los cinco precandidatos se declararon a favor de buscar acercamientos con el uribismo y también con Rodolfo Hernández. Si bien durante el debate el único que dijo “no” fue Enrique Peñalosa, al finalizar el debate cambió de opinión.

Publicidad

“De lo único que me arrepiento es que creo que no entendí bien una pregunta y creí que si estaba pensando en hacer una alianza con el uribismo y Rodolfo en este momento y dije que no, pero en una segunda fase, por supuesto que haría alianza con ellos”, dijo el exalcalde de Bogotá a BLU Radio.

Finalmente, sobre el reconocimiento del gobierno interino de Juan Guaidó en Venezuela , hubo tres “sí” y un “no”, de Peñalosa. Todos coincidieron en que les parece que Iván Duque es un buen presidente y consideran que en Colombia sí hay democracia.

Publicidad