Movidas políticas: Zuluaga llama al orden a su bancada y el ataque de encapuchados a Fajardo

Óscar Iván Zuluaga rompió su silencio sobre los insistentes llamados que ha recibido desde un sector de su partido, el Centro Democrático, para que permita que los militantes, congresistas, diputados y concejales puedan apoyar candidatos de la coalición Equipo por Colombia en la consulta del próximo 13 de marzo.

“Muertes, inseguridad y terroristas que siguen matando inocentes. En estas circunstancias, funcionarios que no funcionan y representantes que no representan, especulan con el Equipo por Colombia. Buscan entrar donde no fueron invitados. Entiendan bien: deben trabajar en equipo por todos los colombianos que piden soluciones a los grandes problemas y no jugaditas políticas”, indicó el exministro.

Nuestro partido @CeDemocratico se hizo grande llevando soluciones y no especulando. Sigamos trabajando juntos contra el terrorismo y la violencia. ¡Siempre a favor de Colombia! 💪🏼🇨🇴 pic.twitter.com/IermrAgrCG — Óscar Iván Zuluaga (@OIZuluaga) February 17, 2022

El trino surge horas después de que se conociera un nuevo mensaje del senador Ernesto Macías, reclamando la necesidad de poder tener un rol más activo en esa jornada donde se votarán tres consultas y se elegirá nuevo Congreso.

Pedir que militantes del @CeDemocratico voten por la consulta de “Equipo por Colombia” no es desconocer la candidatura de @OIZuluaga, quien no participa en consultas.



Después del 13 de marzo hay que buscar una gran alianza para Primera Vuelta. El país por encima de todo. — Ernesto Macías Tovar 🇨🇴 (@ernestomaciast) February 17, 2022

El ataque de encapuchados a Fajardo

Durante su recorrido por el departamento de Risaralda, Sergio Fajardo , precandidato presidencial de ASI, fue atacado por un grupo de encapuchados cuando intentaba conversar con jóvenes de la Universidad Tecnológica de Pereira. El candidato y su equipo salieron ilesos.

Encapuchados nos forzaron a abandonar la UTP, algo que no nos había pasado jamás en ninguna universidad. Es una lástima que la violencia política y el odio hagan que unos pocos impidan el libre ejercicio de la democracia. — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) February 18, 2022

Fajardo ha recibido mensajes de solidaridad de varios sectores, entre ellos el senado Jorge Enrique Robledo.

Petro, ¿sin esquema de seguridad?

Gustavo Petro realizó una gira por el Cauca y causó polémica tras publicar un trino, que después borró, en el que denunciaba que le habían retirado su esquema de seguridad. El aspirante del Pacto Histórico fue desmentido por el ministro del Interior, Daniel Palacios.

