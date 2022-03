"Es prematuro decir que estamos viendo un fraude electoral": Armando Novoa, exmagistrado del CNE

En medio de las denuncias de supuesto fraude electoral por parte de algunos candidatos y partidos tras la jornada de votaciones que definió el nuevo Congreso de la República y los candidatos de consultas, el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Armando Novoa dijo que cuestionar la transparencia del proceso electoral es prematuro. Novoa explicó el funcionamiento del sistema electoral en el país y habló de las razones por las que, a su juicio, es apresurado hacer señalamientos.

“Es prematuro decir que estamos en evidencia de un fraude de gran escala. No sería cierto decir que no existen irregularidades, solo lo vamos a saber cuando se pronuncie el Consejo de Estado, que será en unos 3 o 4 años”, declaró Novoa.

Según el exmagistrado, los jurados están en la obligación de encontrar la verdad y tomar decisiones si existen tachaduras en los formularios E-14 y para ello, "Para ello, se deben abrir las bolsas en donde están los votos y realizar un reconteo. Lo importante es generar las denuncias en este momento, pues después no será posible”, describió.

"La Fiscalía va a presentar una información clara a la ciudadanía para aclarar esas situaciones. Hemos tenido evidencia en que los jurados de votación no respetan a diferencia electoral. El jurado tiene que respetar la garantía de la imparcialidad. No hay evidencia aún que no se hayan cumplido ese principio, pero tampoco que se hayan cumplido de manera estricta", explicó.

Según el exmagistrado Novoa, el peligro de fraude está entre primera y segunda vuelta y podría hacerse con "dinero contante y sonante".

Las cifras han sido verificadas previamente por los testigos electorales en cada mesa de votación, y causa "impresión" ver esos errores en la plataforma y se debe revisar qué es lo que sucedió.

"El señor fiscal general de la Nación dijo el lunes que no había existido el hackeo del sistema de información y que había sido un error de la Registraduría por pésima planeación. Entonces, ¿quién está mintiendo el fiscal o el registrador?", cuestionó.

"Después del domingo se empezó a verificar el escrutinio. El preconteo es una decisión apresurada mas no decisiva y puede generar malestar. Solo se verifica en el escrutinio", concluyó.