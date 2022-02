¿Hay democracia en Colombia? Opinión de precandidatos del Pacto Histórico abrió el debate

En un debate realizado por Noticias Caracol, la totalidad de precandidatos a la Presidencia por el Pacto Histórico aseguraron que en Colombia no hay democracia. El consenso de la coalición desató una polémica que llevó a varias personalidades a pronunciarse al respecto. En Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, políticos de distintas vertientes analizaron el tema.

“Hay que cuestionar el mito de que Colombia es la democracia más sólida y más antigua en el continente. No hay tal cosa”, dijo Iván Cepeda, senador del Polo Democrático.

“Hay un proceso electoral en Colombia, pero no podemos negar la crisis global. No hay democracia si no hay libertad, no hay libertad si hay hambre”, dijo por su parte el congresista Roy Barreras.

“Para ser una democracia no se necesita ser un país perfecto”, declaró la analista Sandra Borda.

“Es insuficiente decir que somos una democracia imperfecta”, opinó el senador uribista José Obdulio Gaviria.

