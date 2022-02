Francia Márquez ya sabe qué hará si el segundo en el Pacto Histórico no es fórmula vicepresidencial

Francia Márquez, precandidata a la presidencial por el Pacto Histórico, habló en El Andén de BLU Radio de las disputas en esa coalición por elegir la fórmula a la vicepresidencia, cuando el más opcionado ganador de la consulta del próximo mes de marzo es Gustavo Petro.

Después de que el candidato Roy Barreras asegurara que el acuerdo de que el segundo en la consulta sería la fórmula a la vicepresidencia lo hizo Gustavo Petro sólo con él en febrero del año pasado, Francia Márquez reaccionó.

“Roy Barreras es libre de decir lo que quiera, pero será este país y el pueblo el que defina el puesto que debo tener en la política. Si Francia Márquez gana la consulta del Pacto Histórico yo sí respetaré el acuerdo de que el segundo sea la fórmula a la vicepresidente", aseguró.

Reiteró que sí hay acuerdo dentro de la coalición. "Yo espero que haya una reunión con todos los precandidatos para que discutamos sobre el acuerdo que se había hecho (...) Yo crecí en una comunidad en la que la palabra se honra y en la Política necesitamos que la palabra se respete".

Incluso, la candidata del Polo Democrático ya sabe qué hará si queda de segunda en la consulta y no le respetan su cupo como fórmula vicepresidencial.

"Cuando incumplieron la participación nuestra en las listas al Congreso, yo estuve a punto de abandonar al Pacto Histórico, pero fue una decisión colectiva de mi movimiento y acordamos que pase lo que pase nos quedáramos (...) Si se incumple el acuerdo, mi movimiento convocaré nuevamente a una asamblea para tomar una decisión, que no es solo mía, sino del Polo Democrático y mi equipo".

Finalmente, en El Andén, Francia Márquez dijo que no da por victorioso a Gustavo Petro.

"No pienso que haya ganado ya Gustavo Petro… No me da miedo enfrentarlo, si lo pensara estaría condenando a las mujeres y los pueblos negros a no tener representación", sentenció.

