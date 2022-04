“Nunca he negociado nada a nombre del Pacto Histórico ni de Gustavo Petro”: Piedad Córdoba

La senadora electa del Pacto Histórico Piedad Córdoba se pronunció oficialmente después de que el candidato presidencial Gustavo Petro le pidiera en la mañana de este miércoles, 20 de abril, que suspendiera todas las actividades relacionadas con la campaña presidencial.

Córdoba aceptó esa petición de Petro y aseguró que, “nada más lejano a mi interés que ser usada como excusa por los enemigos de la democracia para que se empañe nuestra inminente victoria electoral”, acto seguido dijo que se mantiene como militante del pacto y que continúa apoyando la fórmula a la Presidencia de Gustavo Petro y Francia Márquez.

También reiteró su disposición de acudir ante la comisión de ética del Pacto Histórico a ejercer su derecho a la defensa ante lo que ella llama una “persecución política” desatada en su contra por “los enemigos del cambio”.

“Solicito que mi comparecencia tenga plena publicidad, siendo abierta al público y a los medios de información que han pretendido por enésima ocasión enlodar mi buen nombre y cercenar mi derecho a hacer política”, sostuvo Córdoba.

Entre otras cosas, hizo un llamado a otras personas del Pacto Histórico que, “puedan ser objeto de rumores, acusaciones o investigaciones legales en curso, a hacer lo mismo dando muestra de transparencia, a diferencia de las otras candidaturas presidenciales”.

En el cuarto punto de su comunicado, se refirió a sus visitas a la cárcel y, como se lo había dicho a BLU Radio, sostuvo que las hace para visitar a su hermano, quien está preso, con fines de extradición, en La Picota:

“En mi calidad de abogada y haciendo uso de mi tarjeta profesional, he visitado su sitio de reclusión durante este año, pero ninguna otra penitenciaría. Álvaro tiene derecho a su presunción de inocencia y a ser juzgado acorde a las leyes colombianas, por lo que lo he respaldado familiar y legalmente, pero ello no implica ningún acuerdo clientelar con capos del narcotráfico para conseguir apoyo electoral, ni para ofrecer promesas incumplibles; máxime si se habla de privados de libertad en cárceles distintas a La Picota. No he negociado nada a nombre del Pacto Histórico, ni de Gustavo Petro”, puntualizó.

Este es el comunicado completo de la senadora electa, Piedad Córdoba Ruiz:

