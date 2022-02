Precandidato Carlos Amaya arremete contra los hermanos Galán tras críticas por presunto clientelismo

Un profesor boyacense, que se reservó por razones de seguridad su identidad, hizo eco a varias denuncias por presunto clientelismo en contra de Carlos Amaya, exgobernador de ese departamento , quien actualmente es precandidato presidencial en la Coalición Centro Esperanza . El aspirante a la Casa de Nariño, en entrevista con Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, se defendió de los señalamientos y la emprendió duramente en contra de Juan Manuel y Carlos Fernando Galán , cabezas visibles del Nuevo Liberalismo, quienes hicieron eco a los reparos.

Los señalamientos contra Amaya son múltiples y hablan, entre otros, de su cercanía con el jefe de Gabinete de Bogotá, Luis Ernesto Gómez . El exgobernador aseguró que no es cierto que el funcionario de la Alcaldía de la capital sea padrino de su boda y aclaró que esa figura no existe en la unión cristiana por la que se casó con Daniela Assis Fierro. Ana María Gómez Londoño hermana de Luis Ernesto Gómez actualmente ejerce como Directora de la Unidad Administrativa de Relaciones Nacionales e Internacionales en la Casa de Boyacá que es dependencia de la Gobernación de Boyacá con sede en Bogotá. A Amaya también se le objeta por tener un contrato con la Alcaldía de Bogotá por 90 millones de pesos para trabajar el tema "región metropolitana".

"Es absolutamente sesgado que se diga que en Bogotá no pueden trabajar boyacenses porque estuvieron en mi gobierno. No solo es mala energía con el departamento de Boyacá, que además e sla colonia más grande de la capital, sino con profesionales que han mostrado con éxito capacidades y lo han hecho bien", afirmó Amaya.

"No me parece que Carlos Amaya, que fue un gran gobernador, que logró ser el presidente de la Federación de Departmentos, no saliera a apoyar a la Alcaldía y no pudiera asesorar algo tan impotante como la región metropolitana y se echar al hombro el acto administrativa y sacara adelante eso. Me parecería muy delicado que yo tuviera un contrato y no hubiese hecho nada, lo dicen los informes, los resultados, los congresistas, reuniones, salió un acto legislativo adelante que se había intentado hace 40 años ", complementó.

Lo que dijo Juan Manuel Galán

Los señalamientos en contra de Amaya fueron comentados por Juan Manuel Galán, también precandidato en la Coalición Centro Esperanza, quien pidió no guardar silencio ante denuncias como se hace, según él, en Equipo por Colombia respecto a las afirmaciones de Aida Merlano.

“Es simplemente ser coherentes con el talante de la coalición. Dar la cara, dar las explicaciones, en eso no nos podemos parecer a los de la coalición equipo Colombia, que ha hecho un pacto de silencio sobre unas denuncias gravísimas de Aida Merlano, sobre la mafia de la compra de votos. Nosotros tenemos que demostrar que somos capaces de hablar y de tramitar ante la ciudadanía dando la cara a esos cuestionamientos más aun cuando se ha ostentado posiciones de poder", dijo Galán.

"Yo invito a que Carlos Amaya, mandándole un abrazo y diciéndole que lo admiro en muchos aspectos de su carrera política a que salgamos de estos cuestionamientos respondiendo y aclarando la información que está contenida en esos pronunciamientos”, agregó.

Amaya, molesto con los Galán

El llamado de Juan Manuel Galán tuvo una dura respuesta por parte del exgobernador. Carlos Amaya, no solo lo increpó, sino también a su hermano, Carlos Fernando Galán.

"Juan Manuel Galán qué sale a decir. Ustedes sabían que Mabel Lara, un día antes de inscribirse renunció a un contrato en Canal Capital. Si es una irreglaridad que Ariel Ávila haya trabajado en ese canal, la cabeza de lista de Galán también. ¿La ética quién la define?, ¿cuál es el criterio que la define?", indicó.

"Aquí ha habido un montón de mentiras, me da tristeza que Juan Manuel Galán le dé credibilidad a este tipo de comentarios que son falsos", aseguró.

"Germán Aranguren es un gran juridico que trabajó con la Alcaldía de Bogotá. No le estoy pagando un favor a Petro, sino es por sus capacidades. Después él fue llamado por el Gobierno a trabajar como jurídico, porque en Voyacá ayudó a dejar de gastar una gran cantidad de recursos", complementó Amaya.

Según Amaya, entrar en discusiones no le conviene a la Coalición Centro Esperanza.

"Yo di las explicaciones sin lío, pero creo que se está equivocando. Más con lo que pasa en general a este gobierno y nosotros preocupados por si la hermana de Luis Ernesto Gómez esté en la universidad de Boyacá o si un abogado como Germán Aranguren u otros funcionarios extraordinarios estén en la Alcaldía de Bogotá. Me parece que se están equivocando, creo que Carlos Fenando Galán, en su afán de ser alcalde de Bogotá y de hacerle oposición a Claudia López está poniendo en riesgo la consistencia de la coalición Centro Esperanza ", concluyó el exgobernador de Boyacá.

