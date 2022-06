“Según sea el marido, la mujer tiene que responder”: mamá de Rodolfo Hernández

Cecilia Suárez, mamá del ingeniero Rodolfo Hernández, habló en los micrófonos de Mañanas Blu cuando Colombia está al aire y se refirió a diferentes temas sobre la candidatura presidencial de su hijo, quien está en carrera para llegar a la Casa de Nariño.

Suárez contó anécdotas del aspirante de la Liga de Gobernantes Anticorrupción y habló del papel que, según ella, debe tener la mujer en la familia y la sociedad. A propósito de las acusaciones sobre Hernández, a quien tildaron de machista y misógino.

“Según sea el marido, la mujer tiene que responder…de buen genio, atento, trabajador y de acuerdo con eso uno saca los hijos adelante”, indicó Suárez. La mujer de 97 años habló de cómo educó a sus cuatro hijos varones y de la formación que desde pequeños les inculcó.

“Dura con ellos, exigirles sobre todo con el estudio; que no me perdieran el año. Sobre todo Rodolfo, no me perdió años en Bogotá, Él estudió en la Nacional y no perdió años”, indicó.

La mamá del candidato presidencial que sacó casi 6 millones de votos el pasado 29 de mayo destacó que, aunque el papá de sus hijos no quería darles estudio, ella siempre trabajó por ellos.