Seis centros de pensamiento se unen para entregar herramientas jurídicas al próximo Gobierno

Seis centros de pensamiento del país pusieron a andar una alianza con la que esperan entregarle al próximo Gobierno un arsenal de leyes, decretos, resoluciones y políticas públicas que le permitan resolver los problemas más urgentes que tiene el país en áreas como la energía, la inclusión financiera, la seguridad y la competitividad de las empresas y la crisis de la salud.

Colombia Progresa 2630 será liderado por Anif, pero tiene entre sus miembros al Consejo Privado de Competitividad, al Centro Regional de Estudios en Energía, a la Fundación para el Estado del Derecho, al Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) y al centro de pensamiento Así Vamos en Salud. Cada uno liderará un capítulo diferente dentro del informe.

Congreso de la República Foto: AFP

Al cierre de este año, la alianza podría entregar un diagnóstico inicial de los problemas más graves y sus soluciones, pero la idea es que en el primer trimestre de 2026 (con un nuevo Congreso elegido y unas opciones de Gobierno más acotadas) esas ideas se transformen en propuestas regulatorias y jurídicas concretas que se puedan usar incluso desde el primer día en el poder.

Las iniciativas no serán entregadas solamente a los candidatos, sino también a congresistas y medios de comunicación.



"En realidad lo que estamos buscando es no solamente un cambio, una limpieza regulatoria, sino un cambio cultural que nos involucre a todos. Entre otras cosas, para que como nosotros lo hemos bautizado, dejemos de pedir tanto permiso y quizás pasemos un poco más a pedir perdón. Somos una estructura regulatoria en la que hay muchísimas licencias ex ante. Siempre tenemos que pedir permiso para que la empresa pueda operar, para que el producto pueda salir y esos niveles de exigencia muchas veces hacen que no logremos salir con mínimos productos viables", dijo la presidenta del Consejo Privado de Competitividad, Ana Fernanda Maiguashca.

Colombia Progresa 2630 promete ser una alianza que dará insumos útiles a cualquier Gobierno que sea elegido, independientemente de su orientación ideológica y política.