"Electricaribe es responsable de la muerte de mi esposo": viuda del Dr. José Miguel Dau

La viuda del doctor José Miguel Dau, Luz Marina Crespo, denunció en Mañanas BLU las irregularidades cometidas por Electricaribe que contribuyeron a la muerte de su esposo, quien estaba conectado a un respirador que necesitaba energía eléctrica.

Publicidad

“El día anterior, el 27 (de agosto), ellos vinieron con la misma orden. Hago una llamada al 115, pongo la queja, ellos me dan un radicado y ellos se van. Al otro día llegaron diciendo que iban a cortar la luz. Me fui corriendo detrás de ellos a suplicarles que no cortaran la luz y lo hicieron”, dijo.

Agregó que, una vez cortaron el servicio, el estado de salud de su esposo empeoró.

Publicidad

“Automáticamente quitan la luz y él queda sin oxígeno. Mi hijo es médico y llegó a poner la bala, pero se perdieron minutos. Lo sacaron, mis vecinos bajaron a echarle aire fresco, pero no se pudo hacer nada. Lo llevamos a la clínica y murió de un infarto”, indicó.

Además, explicó, que le cortaron el servicio, no por falta de pago, sino porque, desde 2013, venía reclamando por cobros irregulares.

Publicidad

“Él venía con un cuadro clínico delicado. Por eso se habían venido mi hija e hijo de Medellín. Él no quería ir a la clínica, pero al final terminó pidiendo que lo lleváramos. Ahí me di cuenta de la gravedad de la situación”, puntualizó.

En ese sentido, Crespo manifestó que en la situación tiene mucha responsabilidad Electricaribe, pues los empleados solo cumplieron con la orden que le quitaran el servicio.

Sobre el hecho, la compañía emitió un corto comunicado que manifiesta lo siguiente: “Electricaribe lamenta el fallecimiento del señor José Miguel Dau David en la ciudad de Santa Marta y presenta sus condolencias a toda su familia. La empresa se abstiene de cualquier comentario en torno al deceso del señor Dau”.