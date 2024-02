ELN no podrá utilizar menores en el conflicto, según acuerdos con Gobierno

Este martes 6 de febrero, terminó el sexto ciclo de diálogos entre el Gobierno y el ELN en La Habana, Cuba. Allí se acordó prorrogar por seis meses el cese al fuego bilateral y avanzar en la participación de la sociedad civil en el proceso, sin embargo, también hubo otros acuerdos que tienen que ver con las acciones humanitarias.

Al cierre del ciclo, la jefe de la delegación del Gobierno, Vera Grabe se refirió a los resultados de estos días de conversaciones, señalando que la crisis por la que ha pasado el proceso ha permitido el fortalecimiento del mismo.

"Ampliamos con algunas acciones específicas; no utilizar de manera alguna menores de edad en el conflicto armado, incluyendo acciones de inteligencia y bélicas; no entorpecer ningún tipo de misión de organismos, como bomberos, defensa civil, cruz roja, Naciones Unidas, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo en las diferentes emergencias que se presentan; no promover, apoyar, tolerar, encubrir o favorecer grupos armados con fines ilegales de cualquier tipo, en particular las que constituyen cualquier forma de paramilitarismo", explicó Grabe.

Por último, las dos delegaciones explicaron que el fondo multidonante que se creó será para el proceso y no para los combatientes de la guerrilla.

Sobre este tema, el jefe negociador de la guerrilla , alias ‘Pablo Beltrán’, agregó que es “para soportar el conjunto de la implementación de los acuerdos. Ya no solo están presentes los países garantes y acompañantes, es un fondo que está abierto a que otros donantes ayuden, con eso contamos con un reto, el buen uso de los recursos, porque desgraciadamente en gobiernos anteriores estos fondos de la paz también han sido objeto de alta corrupción”.

Mientras que Vera Grabe explicó que será “en función de este proceso, basado en principios de transparencia, de respeto a la legalidad y a las normas nacionales e internacionales y busca fortalecer y hacer sostenible este proceso en el desarrollo de los acuerdos que lo componen, en las actividades y en un ELN en construcción de paz”.