ELN y Segunda Marquetalia entraron “en guerra” hasta Venezuela, según presidente Petro

En medio de la situación de orden público que atraviesa el país, el presidente Gustavo Petro aseguró que el ELN y las disidencias de las Farc de la Segunda Marquetalia entraron en guerra bajo un conflicto que ya se extendió al vecino país.

De acuerdo con el mandatario, estos combates llegaron hasta el interior de Venezuela, dejando varias personas fallecidas.

“El ELN ha entrado en guerra con la Segunda Marquetalia y su conflicto se extiende hasta el interior de Venezuela, donde ya han asesinado personas. La guerra entre estos grupos armados es por control territorial y el control territorial es por economías ilícitas”, dice el mandatario en sus redes sociales.

La policía ha logrado la captura de cuatro integrantes del ELN, todos comprometidos con ataques con explosivos y asesinatos de miembros de la fuerza pública en la frontera.



Dentro de la publicación, el presidente asegura que cuatro guerrilleros, tres hombres y una mujer del ELN fueron capturados tras estar comprometidos con ataques explosivos y asesinatos de la Fuerza Pública en zona de frontera. En el operativo también fueron incautados varios celulares, un kit de mimetismo para camuflarse entre los civiles, armamento, municiones y una bandera alusiva a ese grupo criminal.

Cabe recordar que la zona de frontera con Venezuela, El Táchira y Zulia, es centro de disputa entre el ELN y las disidencias de las Farc por el control de las rentas criminales como contrabando, extorsión y secuestro. Imágenes de Inteligencia dieron cuenta de que los delincuentes del ELN tienen en su poder más de 40 trochas estratégicas para llevar a cabo estas acciones terroristas.