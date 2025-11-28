En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Asesinato coronel
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Embajada China dice que ciudadano chino que aparece en fotos con disidencias fue engañado

Embajada China dice que ciudadano chino que aparece en fotos con disidencias fue engañado

La embajada de China en Colombia considera que el ciudadano chino es inocente y dicen que vino al país para hacer negocios.

Publicidad

Publicidad

Publicidad