Embajada China dice que ciudadano chino que aparece en fotos con disidencias fue engañado

La embajada de China en Colombia se pronunció tras las revelaciones de Noticias Caracol en las que aparece un ciudadano chino en fotos con jefes de las disidencias de las Farc.

Detrás de esta relación, según los hallazgos, existirían negocios vinculados a la compra de armas, el tráfico ilegal de oro y la inversión en empresas fachada controladas por estas estructuras.

La embajada China reveló que el ciudadano de ese país se contactó con el equipo consular chino en Colombia, alegando su inocencia.

“Dicho ciudadano chino viajó a Colombia y a algunos otros países latinoamericanos en 2024, en representación de una empresa minera china legítima en búsqueda de oportunidad de invertir en negocios de minas de oro y de aceite de palma. Debido a las Barreras lingüistas pidió ayuda a ‘algunos amigos colombianos’, quienes lo llevaron a visitar una ‘zona minera’, le presentaron a unos ‘líderes locales’ y le hicieron tomar fotos con ellos. Discutió negocios de minas de oro con ellos y pensaba que tal vez llevanan armas para protegerse”, señaló la embajada.



El gobierno chino también aclaró que no interviene en asuntos internos en otros países y que defienden la paz, la seguridad y la estabilidad en las diferentes regiones. Sobre el ciudadano en mención aseguran que volvió a China y que su empresa decidió no invertir en Colombia, por lo que no ha vuelto al país.

“El ciudadano chino declaró que, sin saberlo, fue víctima de un increíble engaño al ingresar a las instalaciones de un grupo de guerrilla ilegal y que los informes falsos y ataques mediáticos le han causado grave daño a su reputación”, agregó la embajada.

Disidencias de las Farc Foto: AFP

Para la embajada China esta situación daña la reputación de un “honesto ciudadano chino” y la imagen de Colombia como destino de inversiones.

Publicidad

“La Embajada de China en Colombia recuerda una vez más a los ciudadanos chinos y las empresas chinas en Colombia a reforzar las medidas de seguridad, concienciarse de que son los primeros responsables de su seguridad en Colombia, tener la máxima cautela para no caer en engaños de todo tipo, abstenerse a ir a lugares peligrosos e invertir en negocios irregulares, a fin de garantizar la seguridad personal y patrimonial”, dice el comunicado.

Es importante recordar que en las fotos el ciudadano chino posa junto a alias ‘Richard Catatumbo’, un jefes de peso dentro del grupo, quien ejerce influencia en la frontera entre el Catatumbo y Venezuela.

Además, en los chats recuperados ‘Calarcá’ y ‘Richard’ cabecillas mencionan reiteradamente al visitante extranjero y comparten una tarjeta de presentación donde se identifica como Jixing Zhang. En ella figuran tres cargos: subgerente de Henan Dongshan, gerente del departamento de comercio e inversiones internacionales del Grupo Dongshan y gerente de Lianyungang Wance Comercio Internacional, una firma ubicada en la provincia china de Henan.

Publicidad

Las conversaciones entre alias ‘Calarcá’ y ‘Richard Catatumbo’ dejan ver pistas contundentes. En los mensajes hablan de armas como morteros y explosivos, e incluso uno de ellos comparte una fotografía del arsenal. También, discuten sobre un taller de armas y un laboratorio de cocaína que habrían sido destruidos en el estado Zulia, en Venezuela, durante una operación militar.

Pese al golpe, ‘Richard Catatumbo’ le aseguró a ‘Calarcá’ que ya contaban con un taller de reemplazo. Para su montaje, envió la imagen de un torno industrial de última tecnología fabricado en China. Durante ese periodo, el empresario extranjero permaneció en las zonas bajo control de las disidencias, ofreciendo millonarias inversiones en proyectos agrícolas. También habría visitado el sur de Bolívar, Antioquia y Caquetá.